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8大客庄特色產業 化身品牌美食走入日常

中央社／ 台北22日電
黑浮咖啡行銷總監鄭卉蘋（左起）、客委會主委楊長鎮、客家鄉親陳明珠、商研院副院長張皇珍共同出席記者會。 聯合報系吳榮邦／攝影
黑浮咖啡行銷總監鄭卉蘋（左起）、客委會主委楊長鎮、客家鄉親陳明珠、商研院副院長張皇珍共同出席記者會。 聯合報系吳榮邦／攝影

客家委員會今天舉辦「璀璨客庄．匠心品牌」成果發表會，副主委周江杰說，近年輔導8大客庄特色產業品牌營運，包含8大品牌、與6家企業研發逾20項新餐飲產品，正在販售中。

客委會在瓶蓋工廠台北製造所（M棟）舉辦發表會，呈現與台灣主流市場做結合以此推廣客庄特色產業的成果。

周江杰指出，客委會為推廣客庄特色產業，特別輔導內山苦茶油、酸柑茶、桶柑餅、內山桔醬、公館福菜、貓裏紅茶、內埔釀匠及竹田醬油等8大品牌。

另外，攜手圓山大飯店、老四川巴蜀麻辣燙、吳寶春麥方店、黑浮咖啡、台虎精釀、米其林綠星主廚簡天才旗下餐廳等6家知名企業，重新詮釋客庄產業品牌價值，歷經1年研發與淬鍊，完成超過20項新型態飲食產品。

客委會列舉產品類別涵蓋禮盒、麵包、披薩、法式料理、義大利麵、火鍋、鬆餅、冰沙、啤酒等，並結合5處線上及通路，創造逾新台幣830萬元營業額，證實客庄傳統產業商機潛力可期。

客委會提醒消費者，這次與圓山大飯店、黑浮咖啡、簡天才共同研發的部分產品仍在熱賣中，因季節限定，可洽各企業瞭解販售資訊；與吳寶春合作的桶柑鳳梨酥禮盒，將在中秋檔期正式上市。

此外，客庄8大產業品牌在台北華山未來市（6月21日到8月29日再次上架）、台中審計新村（販售至5月31日止）、高雄誠品駁二（販售至8月31日止）、Pinkoi（販售至8月31日止，https://reurl.cc/oRdgNV）及momo（販售至8月31日止，https://momo.dm/bUVVbZ）等線上及通路設立「客家雜貨店」專區販售中。

周江杰表示，台灣是世界客家文化的中心，客委會希望能夠將台灣打造成客家文化的中心，將產業、美食、音樂等全部整合起來，成為大家的日常生活，同時讓更多人親近並感受客家飲食文化的魅力，推進客庄產業走入現代與日常。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑浮咖啡總監鄭卉蘋（左起）、臺虎精釀廠長邱欣洋、天才餐飲總監簡天才、圓山執副陳愷璜、老四川總經理吳明翰、吳寶春師傅吳寶春與客委會副主委周江杰（左八）、商研院副院長張皇珍（左十）攜手推廣客庄地區品牌。 聯合報系吳榮邦／攝影
黑浮咖啡總監鄭卉蘋（左起）、臺虎精釀廠長邱欣洋、天才餐飲總監簡天才、圓山執副陳愷璜、老四川總經理吳明翰、吳寶春師傅吳寶春與客委會副主委周江杰（左八）、商研院副院長張皇珍（左十）攜手推廣客庄地區品牌。 聯合報系吳榮邦／攝影

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