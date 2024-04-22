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降泌尿道感染風險 台大團隊DHA新應用獲多國專利

中央社／ 台北22日電

許多患者住院期間需使用導尿管，但附著管上的「生物膜」會大幅增加泌尿道感染風險。台大團隊將DHA與創新小分子化合物結合，發現可清除從臨床病人導尿管生物膜，將能降低醫療系統負擔。

DHA（廿二碳六烯酸）長久以來廣泛作為孕婦與嬰幼兒的營養補充品，以及臨床治療嚴重高血脂症的藥物，國科會今天舉辦學術成果系列記者會，公布DHA的新應用領域。

在國科會支持下，台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授邱浩傑，率研究團隊將DHA與創新小分子化合物SC5005合併使用，於臨床上可用於預防導尿管相關感染，成為一種極具潛力的體內導尿管生物膜清除療法。

國科會表示，此項創新研究成果已發表多篇國際論文，也取得美國、歐盟、台灣與中國的專利，並榮獲國家新創獎肯定。

邱浩傑表示，許多人工植入物或醫療器材上都可見到生物膜的蹤跡。以導尿管為例，生物膜形成會大幅增加病人泌尿道感染的風險，嚴重時更可能導致腎衰竭與敗血症等。

他指出，研究團隊將DHA與SC5005合併後，發現此組合能產生強烈的協同殺菌活性，可在10分鐘內清除試管上近98%的生物膜，以及從臨床病人所拔除的導尿管上近 95%的生物膜，且其抗生物膜活性不受細菌種類及細菌本身抗藥性的影響。

邱浩傑進一步表示，即使細菌連續暴露於此組合長達35天，也無法產生任何抗藥性；鑒於此組合的卓越生物膜清除能力，團隊將其命名為ERAfilm（Eradicate Biofilm）。

國科會指出，據統計全球約25%的成人在住院期間需要使用導尿管，高達75%的導尿管使用者會患有導尿管相關泌尿道感染。目前臨床上缺乏安全有效清除導管生物膜的策略，邱浩傑團隊的研究成果提供了全新策略。

展望未來，團隊表示，將持續確保ERAfilm在臨床應用中的安全性與有效性，並將此一突破性成果轉化為實際的醫療解決方案。

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