基隆每年40人罹惡性淋巴瘤 長庚建置骨髓移植隔離病房

台灣醫療資源分布多集中在大都會區，基隆長庚醫院長賴旗俊表示，基隆地區惡性淋巴瘤或多發性骨髓瘤發生人數平均約每年40人，但基隆缺乏治療硬體設備，病患得跨縣市接受治療；如今基隆長庚醫院花一年時間建置「骨髓移植隔離病房」及「周邊血幹細胞實驗室」，讓大基隆地區病患也能就近接受治療。

「基隆地區缺乏骨髓及造血幹細胞移植的硬體設備及技術」賴旗俊表示，罹患血液惡性疾病的病患及照顧者，必須跨區至其他醫療院所才得以接受治療，在心理、經濟、交通及時間上的成本負擔增加。基隆地區惡性淋巴瘤或多發性骨髓瘤發生人數平均約每年40人，但過去東北角各醫院均未設有專屬移植病房及相關實驗室。

賴旗俊指出，由於基隆長庚醫院是東北角最主要的後送醫院，為提供更優質的醫療服務，於2022年起在情人湖院區由檢驗醫學科籌畫周邊血幹細胞移植實驗室，2023年建置完成。設置「骨髓移植隔離病房」及「周邊血幹細胞實驗室」，讓大基隆地區病患也能就近接受治療。

基隆長庚醫院血液腫瘤科主任醫師黃彥閔指出，血液惡性疾病泛指源自造血系統細胞變異而形成的惡性腫瘤，包含白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤等。治療方式因其疾病類型、嚴重程度和個人健康狀況而有所不同，一般主要採取幾種方式：化學及標靶藥物治療、造血幹細胞移植、放射線治療、手術、支持性療法等。

黃彥閔說，以多發性骨髓瘤為例，原來第三期病患存活期僅約3年，若能加上有效造血幹細胞移植，則存活期可以延長到6年。因此骨髓移植病房及幹細胞實驗室的建置，也為大基隆地區的再生醫療領域墊下發展的基石。

黃彥閔指出，自體周邊血為造血幹細胞移植的一種來源，其捐贈者為病人本身，將自己健康的幹細胞先收集並儲存，當需要時，可用於重建病人因先前疾病或治療所致的骨髓破壞，回輸造血幹細胞至體內後，恢復其骨髓造血功能。由於幹細胞來自患者自身所捐贈，沒有排斥現象，然而這種移植仍然存在一定的風險，包括感染、出血、對抗凍劑或藥物敏感等併發症，因此移植過程需要受到專業的醫療團隊的監測和管理。

基隆長庚醫院檢驗醫學科副主任王碧娥指出，造血幹細胞移植過程包含「幹細胞採集、冷凍保存、預處理治療、移植、康復期」5步驟，當中需要透過周邊血幹細胞實驗室Spectra Optia血液細胞分離機、生物安全操作台、微電腦可程式冷凍降溫儀及MVE液態氮儲存槽等相關儀器設備，同時人員也得經過培訓並累積操作經驗。2023年6月開始收集第一例幹細胞後至2024年3月共進行4例造血幹細胞移植，過程皆圓滿完成。