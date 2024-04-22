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抗癌途中視力模糊恐是葡萄膜炎 醫師提醒有失明風險

中央社／ 台北22日電

抗癌途中發生視力模糊、不正常飛蚊症持續性增加，可能是葡萄膜炎作祟。醫師提醒，葡萄膜炎是已開發國家常見失明原因，病因多樣，更可能與癌症疾病狀態有關，不可不慎。

今年71歲的朱姓婦人罹患輸尿管尿路上皮癌，手術後接受最新癌症免疫療法，腫瘤獲得大幅清除，但後續卻出現視力模糊、頭痛和皮膚出疹等症狀，就醫檢查右眼視力0.8、左眼視力只剩0.3；詳細檢查發現為免疫療法藥物誘發非感染性葡萄膜炎，幸經治療順利恢復原本視力和正常生活。

台北榮總眼科部眼矯形科科主任黃德光今天在記者會上說明，「葡萄膜」是眼睛內虹膜、睫狀體與脈絡膜等組成的構造；其發炎可能症狀，包含持續性視力模糊、不正常飛蚊症持續性增加，可能有眼睛紅、痛、畏光等表現，且初級眼藥水無法緩解。

黃德光指出，從健保資料庫可發現，台灣每年每1000人就有1人罹患葡萄膜炎。其可能病因包含身體感染、自體免疫發炎、惡性腫瘤或代謝藥物作用造成；由於病因多樣、診斷與治療困難，葡萄膜炎是已開發國家造成民眾失明主要原因之一，且其診斷與治療，往往要從全身系統疾病研究著手。

國民健康署統計，國內每年每1000人中有3人以上新罹癌。黃德光指出。癌症治療中患者可能因不同原因造成葡萄膜炎，原因包含癌症疾病本身或藥物使用，有時甚至會反映身體狀況，須即時準確診斷治療。

其中最令人擔心的，是腫瘤導致的葡萄膜炎。黃德光說，臨床上有時能看到惡性腫瘤或血液腫瘤轉移到眼內，少部分病人則會因腫瘤引發的自體免疫反應攻擊視網膜細胞，造成特殊視網膜病變。此時應先審視全身腫瘤控制情況，是否有轉移，並針對惡性腫瘤本身加以治療。

偶爾會有患者因傳統化療造成抵抗力低下，被病原體伺機感染。黃德光說明，惡性腫瘤患者抵抗力較一般人差，延誤治療不只眼睛受到影響，更可能有生命危險；但只要確定病原體，以抗生素或抗病毒藥物治療，就能控制感染，降低失明危險。

隨醫學進步，癌症治療日新月異，發展出各項標靶藥物或生物治療，助患者控制病情。黃德光說，約1%或更少數患者，會因免疫療法藥物誘發自體免疫反應，導致葡萄膜炎。所幸較無重大生命危險，只要針對發炎加以治療，並適時調整免疫療法使用，即可緩解發炎、恢復視力。

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