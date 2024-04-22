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10萬青少年用新興菸品 醫師：防治須趁早

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
醫師呼籲，應在學生時期就應積極介入菸害防治。圖／聯合報系資料照片
醫師呼籲，應在學生時期就應積極介入菸害防治。圖／聯合報系資料照片

新興菸品攻入校園，據推估，近十萬青少年使用新興菸品！馬偕醫院胸腔內科主治醫師楊勝雄22日於記者會表呼籲，應在學生時期就應積極介入菸害防治。馬偕紀念醫院胸腔內科醫師鍾心佩也指出，18歲以下的民眾仍不提供尼古丁貼片或戒菸藥物，呼籲青少年「從一開始就不要碰」。

吸菸如煙燻肺部

楊勝雄指出，吸菸如同煙燻肺部，會造成蛋白質變形，肺癌風險更上升8到12倍，現在肺癌也有逐漸年輕化的趨勢。楊勝雄根據資料推估，目前約有7.9萬名青少年吸食電子煙、加上1.6萬名青少年使用加熱菸，而這兩者都已經是世界衛生組織認證的有害物質。

楊勝雄說，許多疾病的產生是出於人為因素，所以在學生時期就應積極介入菸害防治，而不是等到他們40到50歲後成為國家健保的負擔。他疾呼，目前台灣在菸害防治上，引進加熱煙恐怕只會雪上加霜，更強調「戒菸才是根本之道」。

電子煙成風潮噱頭

鍾心佩強調，世界衛生組織任何形式的菸品都是有害的，但許多民眾明明知道菸品對身體有害，但卻無法戒除的原因就在於「成癮」。她說，吸食紙菸後，使得腦部釋放大量的多巴胺，出現興奮、愉悅與集中力上升等感受，最後造成「尼古丁成癮」的狀況。

她進一步指出，根據國健署資料，目前青少年使用電子煙或合併紙菸的比例逐漸上升，其中最主要的原因就是「朋友都在抽」，成為校園中的噱頭。鍾心佩呼籲，政府應嚴禁各種形式的新興菸品進入校園，並加強宣導該類菸品的危害。

18歲以下難享戒菸服務

面對新興菸品成癮的問題，楊勝雄說，新興菸品與傳統紙菸雖然在成分上有些差距，但「成癮本身就是疾病」，需要經過專業醫師的諮詢與檢查。

鍾心佩表示，目前民眾要戒除電子煙的模式，只能依循傳統戒除紙菸的方式，但尼古丁貼片或戒菸藥物等服務，都需要18歲以上才能使用，面對有菸癮的青少年，只能透過「衛教」的方式。她更指出，相較戒除紙菸，電子煙成癮與戒除的研究資料仍不夠多，所以最好的方式就是「從一開始就不要碰！」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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