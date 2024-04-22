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病患擠爆大醫院病床 醫師籲在宅住院

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣長照醫學會理事長劉伯恩（中）22日於記者會表示，許多慢性疾病患者其實在家就能照顧，盼修改住院標準。攝影／台灣醒報記者簡嘉佑
台灣長照醫學會理事長劉伯恩（中）22日於記者會表示，許多慢性疾病患者其實在家就能照顧，盼修改住院標準。攝影／台灣醒報記者簡嘉佑

醫院病房一床難求，其中近3成都是慢性疾病患者醫師呼籲落實在宅住院的制度！台灣長照醫學會理事長劉伯恩22日於記者會表示，許多慢性疾病患者其實在家就能照顧，完善「遠端治療」與「在宅住院」的規劃，並訓練家屬成為照服員。醫師于念主也說，早期介入的防治計劃，能讓高血壓、高血糖病患更早接受治療。

醫護缺人還缺床

台灣長照醫學會副理事長陳桔旺指出，健保於84年實施以來，獲得民眾近9成的滿意度，但醫療人員的滿意度卻僅三成，其中最大的問題就是「健保總額制度」，健保費用有上限的狀況，造成醫療人員過勞又低薪，產生人力流失的問題，使得現在愈來愈多醫院空有病床，但卻缺乏照顧人力。

他也指出，目前健保法律規定，有健保項目不能額外收取費用，醫院在缺乏經費的狀況下，就很不容易引進新的醫療技術，進而造成醫療品質低落的問題。陳桔旺呼籲，政府應成立公務預算，優先挹注健保點值，並訂定健保給付，部分自費、完全自費等不同的收費級距。

分級系統全失靈

宜蘭仁愛醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師于念主表示，儘管中央、地方不斷推動「分級醫療」，過去常推廣「小病去診所、大病去醫院」的觀念，但實際成效不佳，更出現「大者恆大」，醫學中心不斷增加，社區醫院數量逐漸萎縮的狀況，有違分級醫療的理念。

他舉例說，一名59歲的婦女因為腹痛，到地區醫院進行檢查，診斷發現有泌尿道感染的問題，但同時也發現糖尿病的現象，經過營養師、護理師的綜合照護，才將血糖控制下來。于念主說，如果該婦女到人擠人的大醫院，恐怕就無法得到如此仔細的照顧，呼籲政府要更加重視「分級醫療」的問題。

研擬在宅住院

劉伯恩表示，因為醫護人力不足，臨床已經出現病床不足的問題，但目前病床有2到3成都屬於慢性病患者，但這些患者其實可以在家接受治療，所以未來長照3.0政策也應完整規劃「在宅住院」的配套。

他指出，研議「在宅住院」的可行性，應先修改目前的住院標準，配合建築法規增加「另類病房」的配置，同時建立遠端醫療的專業深度與廣度，還有在宅住院的標準流程（SOP）。

劉伯恩也認為，未來政府也應將「家屬」納入照服體系當中，讓家屬經過標準化訓練過程後，加入長照行列，不僅能補足照服員不足的窘境，還能減少原本家庭與照服員媒合的時間。【更多精采內容，詳見

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