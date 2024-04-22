桃園機場世界地球日系列活動 邀百名學童認識綠色機場
桃園國際機場響應4月22日世界地球日，舉辦「親子永續月-世界地球日」一共5場活動。今天邀請大園圳頭國小29位師生參與環保手作DIY活動，利用機場回收紙製成紙漿植入種子，打造屬於自己的綠色地球，寓教於樂方式認識綠色機場，也善盡企業社會責任。
機場公司助理副總經理余崇立表示，保護現在的地球，就是守護小朋友的未來，桃園機場「親子永續月-世界地球日」活動，透過從小培養的綠色環保教育，帶小朋友走出教室實際參訪和親身體驗有趣的課程，很高興邀請到機場周邊的學校一起參與，期盼小朋友透過了解機場推動環保、永續的行動，一起為愛護家園、守護地球盡一份心力，也祝小朋友們不虛此行，留下美好回憶。
機場公司指出，世界地球日系列活動共邀請桃園台灣國際兒童村及機場周邊竹圍國小、沙崙國小、圳頭國小、菓林國小的師生共126位參與。由專業導覽師帶領同學實地認識機場運作，也在最受小朋友歡迎的樂高桃園機場積木展一窺機場之美，了解機場推動節能減碳、保護地球所做的努力。
同時，機場公司也與在地擅長利用循環資源的團體「韻手作」合作環保手作DIY課程，利用機場回收紙張製成紙漿，再加入植物花草種子，打造會發芽的種子地球，讓參與的小朋友在玩樂中學習，也讓愛護環境的種子在心中萌芽茁壯。
機場公司表示，期盼透過活動，埋下綠色教育種子，並持續與地方團體和教育機構合作發揮「共好」精神，關懷地方並協助在地產業發展。未來也將持續致力於減碳及環保工作，持續建構綠色機場，並與社會各界攜手合作，打造綠色、永續的未來。
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