南台灣高溫！內門飆38.4度 花蓮豪雨逾100毫米

中央氣象署下午發布台南、高雄、台東及屏東高溫資訊及燈號，氣象署觀測，午後高雄內門氣溫一度飆升至攝氏38.4度。花蓮至中午累積雨量逾100毫米，下午2時10分到3小時10分時雨量達67毫米。

氣象署今天下午2時45分發布花蓮豪雨特報、南投大雨特報，氣象署提醒當地民眾注意雷擊，山區防坍方。

氣象署也指出，西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後高雄市、台南市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現，台東縣為橙色燈號，白天有連續出現36度高溫的機率，屏東縣為黃色燈號。

氣象署觀測，今天中午左右最高溫是內門38.4度，其次是台南玉井37.6度、台南北寮37.5度、台南曾文37.3度、高雄甲仙及屏東三地門都是37.2度。