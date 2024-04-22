422地球日見總統 碳費、四接、晶鼎焚化爐成建言重點

今年422世界地球日不僅為蔡英文總統任內最後一次接見環團，也是「全國NGOs環境會議」成立21年來，環團首次與2屆總統同時會面。環團表示，今天會面將提出90件建言，包含禁用山豬吊、反對開發南投埔里台牛坑溪破壞保育類台灣白魚、彰化芳苑濕地劃設為國家級重要濕地、停止興建晶鼎焚化爐等，另也關注四街、碳費相關議題。

每年422地球日，蔡英文總統循慣例將於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表團體，今年總計有14名團體代表將入府提出建言。

環團表示，今年是21年來首次由2屆總統同時會見。自2019年起至去年止，總建言件數達307件，目前已解列211件，占70％，今年再提90件建言案遞交給蔡英文總統，而蔡總統也將交給準總統賴清德。

蠻野心足理事長陳憲政表示，今年主要關注議題包含山豬吊殘害黑熊、反對南投埔里開發台牛坑溪破壞保育類台灣白魚棲地、海上賽鴿問題、為彰化爭取濁水溪口劃設國家級國家濕地、反對晶鼎焚化爐開發案、墾丁陸蟹保育、社子島迫遷議題等。

另也關注四接議題，陳憲政說，這次地震確實影響供電系統，太過集中的供電對國家來說是更大的風險；量能方面，協和電廠僅占全國總發電量1%。

陳憲政表示，2030年排碳減半、2050淨零排放，目前僅剩6年，若還堅持要天然氣電廠，碳排要如何下降；不管是能源轉型或節能減碳，應用50或100年的概念來思考，不然只是將問題留給後代子孫解決。

碳費部分，蠻野心足生態協會指出，我國碳費課徵進度緩慢，希望今年能得到總統承諾，在碳費進度上能加速；認為稅制制定是很複查過程，也有其難度，盡量尊重國家研討機制，但若起徵費率太低，環團仍會表達意見。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰濱工業區已有許多焚化爐，而彰化全縣9座焚化爐，不應該再增加2座焚化爐，晶鼎焚化爐案是全彰化縣民、立委及各地環團都反對的開發案；13年前前總統馬英九宣布停止興建國光石化，13年後的今天也希望總統能宣布停止興建晶鼎焚化爐。

彰化環境保護聯盟副理事長洪新䒴說，他是芳苑當地居民，已在芳苑居住50多年，芳苑濕地可欣賞潮間帶生態，也是全國唯一僅存的海牛車文化資產，但目前僅剩4台海牛車，政府若再不積極介入將會快速消失。