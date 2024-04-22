花蓮豪雨致災土石流崩落 鐵公路都不通

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，中央氣象署今天針對花蓮發布大雨特報，秀林鄉下起豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通，東線部分列車時間也要調整，台鐵公司工務單位已前往現場處理。

花蓮運務段長許民杰表示，426次自強3000列車因收到土石流通報，目前在隧道裡預警性停車，等狀況確認且安全無虞後，才會駛離，目前未有人員傷亡。

台鐵指出，因降雨影響，和仁至崇德間東線、西線遭土石淹沒，列車暫時無法通行，下午2時50分成立一級應變小組。北迴線暫時不通，東線部分列車將有所調整，請留意列車資訊看板或站務人員、乘務人員引導。