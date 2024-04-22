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花蓮豪雨致災土石流崩落 鐵公路都不通

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉下豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通。圖／民眾提供
花蓮秀林鄉下豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通。圖／民眾提供

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，中央氣象署今天針對花蓮發布大雨特報，秀林鄉下起豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通，東線部分列車時間也要調整，台鐵公司工務單位已前往現場處理。

花蓮運務段長許民杰表示，426次自強3000列車因收到土石流通報，目前在隧道裡預警性停車，等狀況確認且安全無虞後，才會駛離，目前未有人員傷亡。

台鐵指出，因降雨影響，和仁至崇德間東線、西線遭土石淹沒，列車暫時無法通行，下午2時50分成立一級應變小組。北迴線暫時不通，東線部分列車將有所調整，請留意列車資訊看板或站務人員、乘務人員引導。

另外，蘇花公路160.71公里處也發生土石坍崩，車輛無法通行，造成交通中斷，公路單位正在調派機具準備清理當中。

蘇花公路160.71公里處也發生土石坍崩，車輛無法通行，造成交通中斷，公路單位正在調派機具準備清理當中。圖／翻攝幸福公路A
蘇花公路160.71公里處也發生土石坍崩，車輛無法通行，造成交通中斷，公路單位正在調派機具準備清理當中。圖／翻攝幸福公路A
花蓮秀林鄉下豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通。圖／民眾提供
花蓮秀林鄉下豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通。圖／民眾提供

台鐵 土石流 大雨特報 強震 花蓮 蘇花公路 豪雨

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