華航星光馬拉松10月12日開跑 送機票鼓勵民眾健康生活

運動觀光熱度不歇，中華航空這次也跳下來舉辦馬拉松賽事，首屆「華航馬拉松」星光夜跑即將於10月12日周六於台北大佳河濱公園開跑，結合音樂與市集，打造一場星光派對，讓參賽者在奔跑中享受音樂與熱鬧氛圍。華航馬拉松報名於今日開放，包括半程(21K)馬拉松組、健康樂跑(10K)組及親子休閒(5K)組，跑者還可抽華航機票，鼓勵民眾健康生活。

華航選在世界地球日這天宣布馬拉松賽事的開跑，華航贊助的體育好手也到場支持，包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎、體壇新秀羽球冠軍林俊易與短道競速滑冰金牌黃芊華、職籃桃園璞園領航員球員李家慷等。

台北市觀光傳播局局長王秋冬說，今天剛好是世界地球日，期待華航帶來更多旅遊朋友外，也能實踐永續環保、愛地球的活動，選手可以一邊欣賞河岸風光，也可以一覽台北市夜景，邀請參賽朋友參加馬拉松外，周邊還有很多景點、花博園區、饒河街夜市、松山慈祐宮等，一起來體驗台北夜間魅力。

為鼓勵民眾報名馬拉松賽事，報名完賽會員最高可獲贈2100哩哩程，加碼再抽1萬哩回饋，會員也可使用哩程折抵報名費。此外，來參加馬拉松賽事，還能抽華航長程線不限航點的商務艙、經濟艙機票，區域線不限航點商務艙、經濟艙機票等，半馬組冠軍更可獨得區域線不限航點商務艙機票一張，賽事個人獎金最高3萬元，跑者還能獲得華航網站最高93折的購票優惠馬。