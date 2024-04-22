快訊

自強號急停車！花蓮豪雨致災「土石流崩落」畫面曝 鐵公路都不通

中科院九鵬基地傳巨響！救護車鳴笛民憂「彈藥出意外」 真相曝光

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

華航星光馬拉松10月12日開跑 送機票鼓勵民眾健康生活

聯合報／ 記者李柏澔甘芝萁／台北即時報導
中華航空即將於10月12日在台北大佳河濱公園舉辦首屆星光夜跑「華航馬拉松」。記者甘芝萁／攝影
中華航空即將於10月12日在台北大佳河濱公園舉辦首屆星光夜跑「華航馬拉松」。記者甘芝萁／攝影

運動觀光熱度不歇，中華航空這次也跳下來舉辦馬拉松賽事，首屆「華航馬拉松」星光夜跑即將於10月12日周六於台北大佳河濱公園開跑，結合音樂與市集，打造一場星光派對，讓參賽者在奔跑中享受音樂與熱鬧氛圍。華航馬拉松報名於今日開放，包括半程(21K)馬拉松組、健康樂跑(10K)組及親子休閒(5K)組，跑者還可抽華航機票，鼓勵民眾健康生活。

華航選在世界地球日這天宣布馬拉松賽事的開跑，華航贊助的體育好手也到場支持，包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎、體壇新秀羽球冠軍林俊易與短道競速滑冰金牌黃芊華、職籃桃園璞園領航員球員李家慷等。

台北市觀光傳播局局長王秋冬說，今天剛好是世界地球日，期待華航帶來更多旅遊朋友外，也能實踐永續環保、愛地球的活動，選手可以一邊欣賞河岸風光，也可以一覽台北市夜景，邀請參賽朋友參加馬拉松外，周邊還有很多景點、花博園區、饒河街夜市、松山慈祐宮等，一起來體驗台北夜間魅力。

為鼓勵民眾報名馬拉松賽事，報名完賽會員最高可獲贈2100哩哩程，加碼再抽1萬哩回饋，會員也可使用哩程折抵報名費。此外，來參加馬拉松賽事，還能抽華航長程線不限航點的商務艙、經濟艙機票，區域線不限航點商務艙、經濟艙機票等，半馬組冠軍更可獨得區域線不限航點商務艙機票一張，賽事個人獎金最高3萬元，跑者還能獲得華航網站最高93折的購票優惠馬。

華航表示，賽事周邊產品使用環保材質，包括完賽紀念禮的獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等，讓參賽者深刻體驗華航對永續運動的承諾。賽事當天還有趣味市集，更邀請宇宙人、9m88等歌手天團輪番表演，打造全齡同樂的運動嘉年華。相關活動請見華航馬拉松報名網址：http：//irunner.biji.co/CIMarathon2024

中華航空即將於10月12日在台北大佳河濱公園舉辦首屆星光夜跑「華航馬拉松」。記者甘芝萁／攝影
中華航空即將於10月12日在台北大佳河濱公園舉辦首屆星光夜跑「華航馬拉松」。記者甘芝萁／攝影

世界地球日 機票 華航 運動 馬拉松 體育

延伸閱讀

羽球／積分暴跌！戴資穎世界排名落居第5 周天成、林俊易都上升

羽球亞錦賽／奈良岡功大擋道 林俊易無緣4強與奧運門票

羽球亞錦賽／再贏一場就有奧運門票 林俊易關鍵戰碰日本好手

羽球亞錦賽／續拚奧運門票！單打僅存希望林俊易勇闖8強

相關新聞

解健保財務困境漲保費？ 童子賢盼從就醫次數著手

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢...

國家警報響大雷雨來了！宜蘭縣、花蓮縣下到4點 山區暴雨警戒

中央氣象署下午14時23分針對宜蘭縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴...

羽絨衣免花錢送洗！UNIQLO公開手洗秘訣 恢復蓬鬆不怕變形

近來氣溫攀升，不少人拿出夏裝，並開始清洗冬季的保暖衣物，準備收納起來。不過要留意的是，若直接將羽絨衣丟進洗衣機清洗、晾乾的話，容易讓羽絨衣變得乾扁，甚至變形。因此，出產多款羽絨衣的UNIQLO，在官網分享清洗羽絨衣的正確辦法，教導民眾應如何清洗，才得以維持羽絨衣的蓬鬆度與形狀。

立委批台鐵列控4.0圖利特定廠商 運安會：系統根本不能用

太魯閣號事故發生後，台鐵啟動「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」，立委今天指出，台鐵獲國家科學技術發展基金補助606...

「沒便秘等於沒宿便」完全錯誤！直腸外科醫教4招簡單清空腸道

不少民眾認為，每天排便順暢就是「沒有宿便」，對此直腸外科醫師解釋，這完全是錯誤觀念，即使身體再健康，仍會存在約1至3公斤的宿便。若想排除體內宿便量，他分享4招改善方法，只要透過簡單的步驟改變生活習慣，就能盡可能將體內的宿便量降至最低。

環團今公布三組滅絕數字 盼國會支持中火無煤時程提早至2028年

今天是世界地球日。全台30多個環保團體今天集結立法院群賢樓外揭露三組「滅絕密碼」，要求新國會支持台中火力發電廠無煤時程從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。