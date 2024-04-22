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好天氣沒了！今起兩波鋒面接力「注意大雨」 陳建仁：要求部會因應

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」上午於公務人力發展學院福華國際文教會館舉行，行政院發言人林子倫（左起）、政委羅秉成、院長陳建仁、內政部長林右昌、移民署長鐘景琨出席。記者曾原信／攝影
「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」上午於公務人力發展學院福華國際文教會館舉行，行政院發言人林子倫（左起）、政委羅秉成、院長陳建仁、內政部長林右昌、移民署長鐘景琨出席。記者曾原信／攝影

中央氣象署指出，明起有兩波鋒面接力影響，易有短時強降雨，西半部局部大雨、東北部較大雨勢，預估強對流下造成局部大雨，可能超過80-100毫米時雨量；台北市災害防救辦公室也提醒，預計今天鋒面將接近台北市，晚間起雨勢逐漸增大，至23日下半天鋒面抵達，雨勢最大。

陳建仁今天出席「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」，活動前受訪表示，根據氣象署預報，本周會有鋒面過境，行政院上週已對可能雨勢和災害進行全盤討論，也要求各部會如經濟部、交通部、農業部等，要進行因應。

陳建仁指出，希望各地方政府要加強災害的應變與防制，特別是台灣才剛經歷了403大地震，同時呼籲民眾，在雨勢期間要避免前往山區與海域活動，以確保自身的生命財產安全。

北市 氣象署 陳建仁

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