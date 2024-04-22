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羽絨衣免花錢送洗！UNIQLO公開手洗秘訣 恢復蓬鬆不怕變形

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO分享清洗羽絨衣的正確辦法，使民眾在家也能自己動手，維持羽絨衣的蓬鬆度與形狀。示意圖／ingimage
UNIQLO分享清洗羽絨衣的正確辦法，使民眾在家也能自己動手，維持羽絨衣的蓬鬆度與形狀。示意圖／ingimage

近來氣溫攀升，不少人拿出夏裝，並開始清洗冬季的保暖衣物，準備收納起來。不過要留意的是，若直接將羽絨衣丟進洗衣機清洗、晾乾的話，容易讓羽絨衣變得乾扁、甚至變形。因此，出產多款羽絨衣的UNIQLO，在官網分享清洗羽絨衣的正確辦法，教導民眾應如何清洗，才得以維持羽絨衣的蓬鬆度與形狀。

UNIQLO在官網發文解釋，羽絨衣的保暖度，源自於其中充滿溫暖空氣的羽毛，而產生保溫效果，若是羽毛沾到汗水及髒污，羽絨衣的保溫性恐因此受到影響，如何清洗便顯得相當重要。因此，除了可將羽絨衣送到專業的洗衣店清洗外，UNIQLO表示，也可以在家「手洗」。

UNIQLO提醒，部分羽絨衣標籤上有個水桶圖示，如果清洗水溫高於上方標示的溫度，容易傷害到羽毛。此外，新型的洗衣機雖標榜具手洗功能，不過羽絨衣的鋪棉及羽毛中因含有大量水份，恐造成洗衣機故障或損傷質地。

而在清洗前須先備好「不含研磨材質、不傷質地」的海綿，以及肥皂、中性洗劑三種東西。清洗過程中，針對容易形成髒汙的「領裡、口袋部分、袖口、下擺」為中心，先用濕海綿將髒汙處浸濕，再用肥皂覆蓋髒汙，以海綿輕輕揉搓預洗，此步驟可預防衣物變形。

完成預洗後，將中性洗劑加入溫水清洗整件衣服。為了預防傷及質地，拉鍊及釦子請先拉緊扣上，並在洗衣桶中注入足以浸入整件羽絨衣的適當水量。當衣物向上浮起時，反覆輕壓使衣服上下浮沉約40次後，輕輕壓洗，讓洗劑整體浸入到衣物內，便是洗滌訣竅。更換清水2至3次充分洗清後，輕輕折疊壓出水份，再以乾毛巾輕壓，除去剩餘水份。

由於羽絨中的材質容易在移位後變硬，而失去蓬鬆感，若想讓羽絨衣重現優美外觀，需要在晾衣前將羽絨重新塑型，特別是無痕羽絨，由於縫份較少，洗滌時羽絨容易移位變形，脫水時需以手將移位的羽絨略為塑形。之後再使用衣架，吊掛於通風良好的場所晾乾。表面乾燥後使用兩手輕敲，讓羽絨散開、恢復蓬鬆感。若殘留濕氣易產生異味，務必耐心等候內部羽絨完全乾透為止。

UNIQLO 洗衣機 羽絨衣

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