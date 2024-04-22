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淨零排放目標重中之重 彭啟明：能源轉型需各界共識

中央社／ 台北22日電

內定出任環境部長的氣象專家彭啟明今天表示，擔任環境部長將是艱鉅的挑戰，而淨零排放目標是很重要的一環，有人認為是「不可能的任務」，儘管如此依然要努力嘗試，能源轉型過程需要各領域共識，未來他將盡可能與各界多溝通

內定行政院長卓榮泰日前宣布內閣人事，氣象專家彭啟明將出任環境部長。今天是世界地球日，彭啟明上午與國際能源總署前署長田中伸男參加「日本、美國、歐洲的綠色轉型（GX）戰略對全球淨零行動的影響」線上講座。

田中伸男在簡報中分析俄烏戰爭等國際大事爆發後，能源受到的衝擊與影響，並表示在氣候變遷不斷變化下，各界要正視潛在風險。

田中伸男指出，氣候變遷是世界面臨的挑戰，淨零排放目標、能源安全及風險是重要議題，各界必須要有想法、技術與政策，更重要的是為危機做好準備，建立潔淨能源的供應鏈，讓人們得以永續生存發展。

擔任講座主持人的彭啟明表示，擔任環境部長將是一項艱鉅挑戰，其中淨零排放目標是很重要的一環，有人說這像是「不可能的任務」，儘管如此，依然要繼續努力嘗試。

彭啟明說，未來要落實氣候科技，但從科技到商轉有許多環節要克服，除了政策支持，還要民間投資參與，在能源轉型過程中需要各領域共識，未來他將盡可能與各界多溝通。

談及碳費、碳稅等規範，彭啟明表示，減碳是必須的，收碳費是以減碳為目標。他支持目前的政策，但環保團體、工商團體對於價格或未來國家碳定價的走向不是很明確，上任後會和各界多溝通。田中伸男說，如果各國有共識，認為氣候變遷是個挑戰，此舉可提高能源效率、減少碳排放。

彭啟明 溝通 環境部

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