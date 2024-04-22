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台鐵6千萬研發列控4.0 黃國昌批無成效、圖利廠商

中央社／ 台北22日電
國安會主委林信得出席立法院交通委員會列席報告業務概況並備質詢。記者蘇健忠／攝影
國安會主委林信得出席立法院交通委員會列席報告業務概況並備質詢。記者蘇健忠／攝影

民眾黨立委黃國昌今天質疑台鐵在普悠瑪號事故後啟動列控4.0計畫，獲新台幣6067萬元補助，結果卻無成效，圖利特定廠商，亂花納稅人的錢；運安會主委林信得也說系統未如預期。

立法院交通委員會今天安排國家運輸安全調查委員會主任委員林信得，報告運安會業務。

黃國昌質詢時，提出台鐵在普悠瑪號事故後，啟動「列控4.0」研發計畫，預計在系統上增加即時通訊、連續列車監控、精準定位、車載號誌功能等，台鐵還獲行政院國家科學技術發展基金管理會補助6067萬元，由理立系統公司得標，但結果卻無成效，台鐵圖利特定廠商，亂花納稅人的錢。

黃國昌指出，運安會也曾針對台鐵「列控4.0」舉行研討會，探討「列控4.0」現階段專業性、可行性、安全性以及與原系統是否重疊，他掌握的消息是，研討會中砲聲隆隆。

黃國昌也詢問林信得，台鐵「列控4.0」究竟有無發揮功效。林信得答覆，未達預期的效益。

黃國昌指出，理立系統還拿了台南及台中自駕系統的各數千萬元補助，但目前都已終止，台鐵的「列控4.0」已在2022年12月完成概念驗證驗收結案，「台鐵還要持續第2、第3階段？」運安會應監督台鐵，他要求運安會提出報告。

林信得稍後接受聯訪時說，去年因為有立委關心台鐵「列控4.0」案，運安會召開研討會，但從實際數據顯示，這項系統概念驗證都未通過，他也提醒台鐵注意，但運安會並不是台鐵的主管機關。

台鐵 運安會 黃國昌

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