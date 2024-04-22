環團今公布三組滅絕數字 盼國會支持中火無煤時程提早至2028年

今天是世界地球日。全台30多個環保團體今天集結立法院群賢樓外揭露三組「滅絕密碼」，要求新國會支持台中火力發電廠無煤時程從2035年提早至2028年，現場也公布已有跨黨派共9位立委聲援，期盼早日落實淨零排放，免讓民眾籠罩在嚴重空汙的環境。

多個環保團體今天在濟南路側立法院群賢樓前集結，他們表示，中南部居民忍受台中火力發電廠危害超過30餘年，已經忍無可忍。環團自製三米高的黑色圓球體行動藝術，象徵氣候沸騰、燃煤電廠卻持續燒碳，使地球面臨氣候巨災的意象。

環保團體指出，這個黑色球體上方揭露三組「滅絕密碼」「425 ・1934 ・337」、「16880」及「 12093670」，分別代表著：直線陡升的三大溫室氣體排放量、台灣肺(腺)癌去年年度確診人數，以及台中火力發電廠去年用煤的公噸數。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，依照111年版《全國電力資源供需報告》，114、115年中火即將大增260萬千瓦燃氣機組，卻僅微減110萬千瓦燃煤機組，減煤量約僅增氣量的4成，「大增氣、小減煤」是種詐術，中火勢必要提前無煤時程，希望以「深度節能」 及「選址適當的再生能源」取代化石燃料。

為徵求國會立委支持，台灣健康空氣行動聯盟表示，上周正式發函給中部五縣市所有立委、藍綠白立院三黨團三長，以及新國會生態底下的所有不分區立委。截至昨日為止，有六位國民黨籍立委，分別是江啟臣、洪孟楷、楊瓊瓔、羅廷瑋、黃建豪和游顥，兩位民眾黨籍立委陳昭姿和麥玉珍，以及一位民進黨籍立委劉建國回覆聲援無煤中火倡議。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，2021年立法院通過「2035中火燃煤全部除役」決議文，現在中火燃煤每年的碳排量占全國9%左右，如果能夠提前除役，面對2030年前減量24%溫室氣體的目標，會有很大的幫助。

岳祥文表示，民團共同提出的中火脫煤訴求，是依照政府公布的資料，換算煤轉氣的目標，到2027年底，新增的燃氣發電量，就會超過中火、麥寮、興達三座燃煤電廠，及核電的總發電量，且這樣的數據還沒計入新增的再生能源，所以2028中火無煤，絕對可以在不缺電的狀況之下達成。希望三黨的委員都能重視這個議題，做出對人民有利的選擇。

基隆守護外木山行動小組召集人王醒之也到現場，他表示，「2028中火無煤」不應該只是中部人的議題，基隆市過去近百年承受北火、深澳、協和等三座火力發電廠的汙染，不但長期是「北電南送」的縣市，也是化石燃料的受害者。他呼籲即將上任的新政府兌現「工業用電深度節能」的政治承諾。