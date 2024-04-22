男子右腰突鼓脹 醫師：帶狀疱疹致腹壁肌肉鬆弛

台中市1名男子罹患帶狀疱疹後右側腰部突出現鼓脹，澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立今天表示，這是帶狀疱疹病毒影響運動神經致腹壁肌肉鬆弛而凸出，會慢慢恢復正常。

柯偉立指出，這名54歲男子罹患帶狀疱疹，先感覺右腹疼痛，3天後在疼痛部位發現長出水泡，且水泡從右後背沿著右側腰部蔓延到右下腹，同時患者發現右側腰部開始凸出來，害怕腹部有病變而趕緊求醫。

柯偉立表示，經診斷為典型的帶狀疱疹，除了給予抗病毒藥物治療，也向患者解釋此特殊表現為帶狀疱疹少見的併發症。由於患者左右腰部形狀不對稱，右側腰部明顯鼓凸出一大塊，且為帶狀疱疹所侵犯的部位，判斷應不是腹腔裡的問題。

柯偉立說明，帶狀疱疹病毒常會造成神經發炎，主要影響感覺的部分，讓患者感到劇烈疼痛，有少數患者的運動神經也會受到病毒影響，影響肌肉的功能。例如這名患者則是出現腹壁肌肉鬆弛，外觀看起來好像腫脹了一大塊，難免會讓患者恐慌。

柯偉立認為，帶狀疱疹造成腹壁肌肉鬆弛的併發症，案例較少見。重點還是針對帶狀疱疹給予抗病毒藥物治療並控制疼痛造成的不適感，一般都能順利痊癒；而腹壁肌肉鬆弛的問題也通常會在數個月後自行恢復，不需做特別的治療。

柯偉立說，帶狀疱疹發作時，許多患者會先有幾天的抽痛感。通常是哪裡抽痛就去看相關科別的門診，再過幾天長出水泡，才知道是罹患帶狀疱疹。他提醒，其實身體任何部位，例如頭頸部、軀幹、四肢，都有可能發生帶狀疱疹，甚至可能侵犯私密處與肛門附近。