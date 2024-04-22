快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

男子右腰突鼓脹 醫師：帶狀疱疹致腹壁肌肉鬆弛

中央社／ 台中22日電

台中市1名男子罹患帶狀疱疹後右側腰部突出現鼓脹，澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立今天表示，這是帶狀疱疹病毒影響運動神經致腹壁肌肉鬆弛而凸出，會慢慢恢復正常。

柯偉立指出，這名54歲男子罹患帶狀疱疹，先感覺右腹疼痛，3天後在疼痛部位發現長出水泡，且水泡從右後背沿著右側腰部蔓延到右下腹，同時患者發現右側腰部開始凸出來，害怕腹部有病變而趕緊求醫。

柯偉立表示，經診斷為典型的帶狀疱疹，除了給予抗病毒藥物治療，也向患者解釋此特殊表現為帶狀疱疹少見的併發症。由於患者左右腰部形狀不對稱，右側腰部明顯鼓凸出一大塊，且為帶狀疱疹所侵犯的部位，判斷應不是腹腔裡的問題。

柯偉立說明，帶狀疱疹病毒常會造成神經發炎，主要影響感覺的部分，讓患者感到劇烈疼痛，有少數患者的運動神經也會受到病毒影響，影響肌肉的功能。例如這名患者則是出現腹壁肌肉鬆弛，外觀看起來好像腫脹了一大塊，難免會讓患者恐慌。

柯偉立認為，帶狀疱疹造成腹壁肌肉鬆弛的併發症，案例較少見。重點還是針對帶狀疱疹給予抗病毒藥物治療並控制疼痛造成的不適感，一般都能順利痊癒；而腹壁肌肉鬆弛的問題也通常會在數個月後自行恢復，不需做特別的治療。

柯偉立說，帶狀疱疹發作時，許多患者會先有幾天的抽痛感。通常是哪裡抽痛就去看相關科別的門診，再過幾天長出水泡，才知道是罹患帶狀疱疹。他提醒，其實身體任何部位，例如頭頸部、軀幹、四肢，都有可能發生帶狀疱疹，甚至可能侵犯私密處與肛門附近。

患者 皮膚科 運動

延伸閱讀

雕像手捧「超紮實虎皮蛋糕」皺眉不耐煩？肉肉快溢出網笑翻：大橘微重

為何頸肩腰部常痠疼？ 物理治療師：90%以上因長期不良姿勢引起

《OUT》神顏男團 JO1 鍛鍊肌肉還原漫畫角色

預防肌少症，喝雞精有效嗎？營養師分析：不如直接吃「這物」固骨本

相關新聞

環團今公布三組滅絕數字 盼國會支持中火無煤時程提早至2028年

今天是世界地球日。全台30多個環保團體今天集結立法院群賢樓外揭露三組「滅絕密碼」，要求新國會支持台中火力發電廠無煤時程從...

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

今天是422地球日，總統循慣例下午將於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表團體，今年是蔡英文總統任內最後一次接見環團，...

勞團五一上街 籲準總統賴清德兌現選前承諾讓台灣擺脫過勞之島

由數十個勞工團體組成的「五一行動聯盟」今公布今年勞動節遊行訴求。勞團指出，準總統賴清德曾任行政院長及副總統，上任後不該有...

要帶傘了！氣象署：明起兩波鋒面接力影響一周 易有短時強降雨

本周天氣明顯轉變，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，明起陸續有兩波鋒面接力影響，易有短時強降雨，西半部局部大雨、東北部較大...

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

抗癌逾10年的部落客「星希亞」昨天深夜突然傳出離世消息，醫師提醒，有相關風險因子的民眾，可以透過篩檢，早期發現、早期治療...

讀墨電子書推不限品牌舊機換購活動 3,500元帶回全新mooInk S套組

越來越多愛閱讀的民眾近年都紛紛開始轉向電子書的懷抱，朝無紙化生活邁進，迎接世界地球日，Readmoo讀墨電子書也積極響應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。