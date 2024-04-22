快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗媽媽慘死…懷孕身中陷阱腳被扯爛 救援人員也「中標」

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
救援人員將受傷的狗媽媽救出送醫治療。圖／台灣動物緊急救援小組提供
救援人員將受傷的狗媽媽救出送醫治療。圖／台灣動物緊急救援小組提供

高雄捕獸夾和山吊遍布山林，氾濫的程度不僅讓浪犬受傷或慘死，就連登山山友、救援人員也曾誤踩受傷。台灣動物緊急救援小組強烈呼籲政府單位應重視山林遍布「無差別獵具」的問題，避免無辜的流浪犬貓、野生動物、甚至登山者受害。

台灣動物緊急救援小組4月19日從高雄內門溝坪里一處竹林中，救回一隻懷孕卻身中山豬吊陷阱的流浪狗媽媽，除了腳被鋼索繩扯爛之外，受困多日嚴重脫水，經搶救1天後仍不幸死亡。當天救援人員在現場方圓不到50公尺內就發現並拆除3具鋼索繩陷阱，自己也誤踩陷阱，差點受傷。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，流浪貓狗受困鋼鎖繩山豬吊或捕獸夾陷阱，除了貓狗的腿被夾斷終身殘疾之外，許多案例在治療過程中都因感染嚴重引發敗血症死亡。這些「無差別獵具」對流浪貓狗和野生動物造成莫大威脅，甚至登山者誤觸都可能受傷。

雖然「動物保護法」明訂非經許可不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，但目前只要在網路電商平台就能輕易購得全新的捕獸夾或山豬吊，且多數商家都在境外，增加查緝難度，其中又以來自中國大陸居多，台灣動物緊急救援小組呼籲政府應重視並加強邊境查驗。

懷孕的流浪狗媽媽身中山豬吊陷阱，雖然被救援人員救出，但仍傷重不治。圖／台灣動物緊急救援小組提供
懷孕的流浪狗媽媽身中山豬吊陷阱，雖然被救援人員救出，但仍傷重不治。圖／台灣動物緊急救援小組提供
山豬吊、捕獸鋏這些「無差別獵具」對流浪貓狗和野生動物造成莫大威脅。圖／台灣動物緊急救援小組提供
山豬吊、捕獸鋏這些「無差別獵具」對流浪貓狗和野生動物造成莫大威脅。圖／台灣動物緊急救援小組提供

浪貓 電商

延伸閱讀

準媽媽懷孕時，準爸爸也須做好的7功課！選擇自然產，5方式可減輕孕媽咪疼痛

柯市府爭議案藍綠議員提案調查 白營反特定操作

媽媽懷孕好辛苦 準爸爸也有7項功課得做好

防野生動物遭犬殺 苗栗「生態薪水」：先承諾不餵養遊蕩犬

相關新聞

環團今公布三組滅絕數字 盼國會支持中火無煤時程提早至2028年

今天是世界地球日。全台30多個環保團體今天集結立法院群賢樓外揭露三組「滅絕密碼」，要求新國會支持台中火力發電廠無煤時程從...

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

今天是422地球日，總統循慣例下午將於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表團體，今年是蔡英文總統任內最後一次接見環團，...

勞團五一上街 籲準總統賴清德兌現選前承諾讓台灣擺脫過勞之島

由數十個勞工團體組成的「五一行動聯盟」今公布今年勞動節遊行訴求。勞團指出，準總統賴清德曾任行政院長及副總統，上任後不該有...

要帶傘了！氣象署：明起兩波鋒面接力影響一周 易有短時強降雨

本周天氣明顯轉變，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，明起陸續有兩波鋒面接力影響，易有短時強降雨，西半部局部大雨、東北部較大...

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

抗癌逾10年的部落客「星希亞」昨天深夜突然傳出離世消息，醫師提醒，有相關風險因子的民眾，可以透過篩檢，早期發現、早期治療...

讀墨電子書推不限品牌舊機換購活動 3,500元帶回全新mooInk S套組

越來越多愛閱讀的民眾近年都紛紛開始轉向電子書的懷抱，朝無紙化生活邁進，迎接世界地球日，Readmoo讀墨電子書也積極響應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。