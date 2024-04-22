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狗媽媽慘死…懷孕身中陷阱腳被扯爛 救援人員也「中標」
高雄捕獸夾和山豬吊遍布山林，氾濫的程度不僅讓浪犬受傷或慘死，就連登山山友、救援人員也曾誤踩受傷。台灣動物緊急救援小組強烈呼籲政府單位應重視山林遍布「無差別獵具」的問題，避免無辜的流浪犬貓、野生動物、甚至登山者受害。
台灣動物緊急救援小組4月19日從高雄內門溝坪里一處竹林中，救回一隻懷孕卻身中山豬吊陷阱的流浪狗媽媽，除了腳被鋼索繩扯爛之外，受困多日嚴重脫水，經搶救1天後仍不幸死亡。當天救援人員在現場方圓不到50公尺內就發現並拆除3具鋼索繩陷阱，自己也誤踩陷阱，差點受傷。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，流浪貓狗受困鋼鎖繩山豬吊或捕獸夾陷阱，除了貓狗的腿被夾斷終身殘疾之外，許多案例在治療過程中都因感染嚴重引發敗血症死亡。這些「無差別獵具」對流浪貓狗和野生動物造成莫大威脅，甚至登山者誤觸都可能受傷。
雖然「動物保護法」明訂非經許可不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，但目前只要在網路電商平台就能輕易購得全新的捕獸夾或山豬吊，且多數商家都在境外，增加查緝難度，其中又以來自中國大陸居多，台灣動物緊急救援小組呼籲政府應重視並加強邊境查驗。
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