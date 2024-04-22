快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

3月上旬康橋校車翻覆 運安會：事實資料報告9月出爐

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝

康橋中學校車3月11日晚間行經台北市文山區文山隧道時因故翻車，造成司機及學生共有26人輕傷送醫。國家運輸安全調查委員會表示，目前已立案調查，事實資料報告今年9月出爐，最終調查明年9月完成。

立法院交通委員會今天邀請運安會主委林信得列席報告業務概況，並備質詢。

康橋校車上個月於信義快速道路往北文山隧道出現翻覆事故，造成司機及學生共有超過26人受傷，運安本會依法展開調查。運安會主委林信得表示，本案預定於今年9月發布事實資料報告，並於明年9月完成最終調查報告。

至於運輸安全如何有效減少，林信得提出3方向，首先藉由重大運輸事故調查來研提各項運輸安全改善建議，協助各機關完成分項執行計畫，以預防類似事故再發生。

其次，藉由強化國際合作交流汲取各國調查及安全觀念、制度及技術的優點，因應未來新式運具發生重大運輸事故調查作業需面臨的挑戰。

最後，持續透過國內外調查技術及專業訓練，增進事故調查人員的調查技術及工程定分析能量，並強化安全趨勢與預防性安全研究技術。

民進黨立委何欣純質詢時強調，運安會除了運用專業給各部會減少運輸安全的相關建議，也必須強化安全技術的研究，這樣國人對運安會的專業才會有感和信任。

國民黨立委廖先翔表示，運安會很多事故案件的調查時間都超過1年甚至2年，大部分內部作業是哪些程序佔用最多時間？2年的調查時間實在太久，既需要縮短也需要檢討。

林信得解釋，分析時間占比最高，畢竟發生事故後要蒐集資料、研究、分析並找出根本性原因，此外也要看交通事故的分級等，承諾在作業程序可以加速，不過相關同仁會很辛苦。

根據運安會統計，自2019年8月1日成立迄今，公路接獲事故通報計287件，其中立案調查22件，目前已结案12件，共發布142項安全改善建議，尚有10件調查中。

交通事故 校車 運安會

延伸閱讀

汐止保長里鄰台鐵貨場好吵 老舊車頭陸續更新

台中這條「後花園」公車路線險消失 何欣純促繼續行駛

金山磺溪四十號橋農田取水難 立委會勘要改善

汐止淹大水！社宅工地認有責任 但稱黃泥水來自標檢局工地

相關新聞

勞團五一上街 籲準總統賴清德兌現選前承諾讓台灣擺脫過勞之島

由數十個勞工團體組成的「五一行動聯盟」今公布今年勞動節遊行訴求。勞團指出，準總統賴清德曾任行政院長及副總統，上任後不該有...

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

抗癌逾10年的部落客「星希亞」昨天深夜突然傳出離世消息，醫師提醒，有相關風險因子的民眾，可以透過篩檢，早期發現、早期治療...

防局部大雷雨！吳聖宇：鋒面接近午後降雨漸增 未來一周天氣不穩

好天氣沒了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，鋒面接近午後起降雨漸增，未來一周天氣不穩定，要留意局部大雷雨。

首起電動車自駕撞車啟動調查 最終報告明年5月出爐

搭載ADAS（先進駕駛輔助系統）的車輛日漸普及，然而過度仰賴輔助系統的同時，卻也不斷傳出國道緩撞車遭撞事故。國家運輸安全...

星希亞抗癌10年鼓勵無數癌友 名醫：是一個很好的人

抗癌逾10年的部落客「星希亞」，昨天深夜傳出不敵肺腺癌離世消息，曾與他接觸過的肺癌權威陳晉興感慨道，第四期還能這麼久，也...

3月上旬康橋校車翻覆 運安會：事實資料報告9月出爐

康橋中學校車3月11日晚間行經台北市文山區文山隧道時因故翻車，造成司機及學生共有26人輕傷送醫。國家運輸安全調查委員會表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。