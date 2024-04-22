3月上旬康橋校車翻覆 運安會：事實資料報告9月出爐

康橋中學校車3月11日晚間行經台北市文山區文山隧道時因故翻車，造成司機及學生共有26人輕傷送醫。國家運輸安全調查委員會表示，目前已立案調查，事實資料報告今年9月出爐，最終調查明年9月完成。

立法院交通委員會今天邀請運安會主委林信得列席報告業務概況，並備質詢。

康橋校車上個月於信義快速道路往北文山隧道出現翻覆事故，造成司機及學生共有超過26人受傷，運安本會依法展開調查。運安會主委林信得表示，本案預定於今年9月發布事實資料報告，並於明年9月完成最終調查報告。

至於運輸安全如何有效減少，林信得提出3方向，首先藉由重大運輸事故調查來研提各項運輸安全改善建議，協助各機關完成分項執行計畫，以預防類似事故再發生。

其次，藉由強化國際合作交流汲取各國調查及安全觀念、制度及技術的優點，因應未來新式運具發生重大運輸事故調查作業需面臨的挑戰。

最後，持續透過國內外調查技術及專業訓練，增進事故調查人員的調查技術及工程定分析能量，並強化安全趨勢與預防性安全研究技術。

民進黨立委何欣純質詢時強調，運安會除了運用專業給各部會減少運輸安全的相關建議，也必須強化安全技術的研究，這樣國人對運安會的專業才會有感和信任。

國民黨立委廖先翔表示，運安會很多事故案件的調查時間都超過1年甚至2年，大部分內部作業是哪些程序佔用最多時間？2年的調查時間實在太久，既需要縮短也需要檢討。

林信得解釋，分析時間占比最高，畢竟發生事故後要蒐集資料、研究、分析並找出根本性原因，此外也要看交通事故的分級等，承諾在作業程序可以加速，不過相關同仁會很辛苦。

根據運安會統計，自2019年8月1日成立迄今，公路接獲事故通報計287件，其中立案調查22件，目前已结案12件，共發布142項安全改善建議，尚有10件調查中。