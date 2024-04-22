快訊

近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

國小校外教學…小人國今天中午突停電 台電曝曝原因：外物碰觸

MLB／命運725！大谷翔平、貝比魯斯176轟時程神秘巧合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
全聯公司違反併購大潤發結合承諾，公平會重罰2000萬元。圖為公平會主委李鎂。圖／聯合報系資料照
全聯公司違反併購大潤發結合承諾，公平會重罰2000萬元。圖為公平會主委李鎂。圖／聯合報系資料照

公平會於2022年7月有條件通過全聯併購大潤發，當時提出七項附加條款，但公平會表示，全聯違反當初負擔條件，在供貨廠商申請新品上架及申請調漲價格時，以在促銷檔期以其他競爭通路商品定價作為雙方議價基礎，而向供貨廠商協商調整促銷售價及進貨價格，未履行全聯公司申報與大潤發流通事業公司結合時公平會所作成但書，構成公平交易法第39條第1項規定，重罰2000萬元罰鍰。此案是流通業違反附加負擔首例，也是罰鍰最高案例。

公平會在2022年7月15日通過全聯擬取得大潤發95.97%股份的結合案，但附加7大負擔，確保結合後整體經濟利益大於限制競爭的不利益。當時即針對各界擔心，兩大事業結合後可能會讓市場過度集中，結合後是否可能調漲價格、讓消費者荷包縮水，以及會讓相對弱勢的供貨商在交易上處於更不利地位，甚至有不當新增或提高各種附加費用的問題，因此訂有七項負擔條件。

2022/7/15全聯擬取得大潤發95.97%股份的結合案，公平會今天表示，委員會議在7月13日決議不禁止結合，但附加7大負擔，確保結合後整體經濟利益大於限制競爭的不利益。

公平會表示，前述結合案件決定書訂有「禁止最惠客戶政策」之負擔，係指「全聯公司不得以其他通路之商品定價，作為雙方議價之基礎，要求更為有利或同等之條件」，此為公平會不禁止全聯公司與大潤發公司結合決定之重要核心，全聯公司於結合申報時也承諾不採取最惠客戶政策，並刪除供銷合約及議價單中相關約定條款及執行方式，公平會始不禁止該結合案。

但全聯公司於結合後，雖已刪除供銷合約中最惠客戶相關約定條款，但全聯公司在執行上仍係直接鎖定其他通路之一定折數作為調價條件，並以保證折數、訪價若有不符應等比例降價，甚至部分有約定違約金，及於促銷檔期透過訪價及跟價後，將通路間價格競爭的價差損失轉嫁予供貨廠商，等同要求上游供貨廠商承擔下游通路間競爭之成本與風險。

公平會進一步指出，課予全聯公司「禁止最惠客戶政策」之負擔，並非禁止全聯公司採取「低價」策略，而是因為當全聯公司執行最惠客戶政策時，表面上似乎可為消費者謀福利降價銷售，但實質上卻係在保障全聯公司自身商品毛利率之前提下，以其市場力迫使供貨廠商吸收成本並產生「其他通路售價不低於全聯公司」之壓力，進而影響其他通路降價競爭幅度，反而不利於通路市場競爭，消費者也難在眾多通路享受更優惠的價格。例如當其他通路售價低於全聯公司，供貨廠商為避免全聯公司跟價並要求補價差時，供貨廠商可能請求其他通路配合調高商品售價，或以「提高其他通路進價」、「減少支援其他通路促銷優惠」來因應全聯公司最惠客戶政策，凡此皆已實質限制市場依供需條件調整價格之功能。

公平會表示，結合決定書負擔第1項及第6項不得採最惠客戶政策，是經全聯公司評估可行性後所提出之結合申報承諾，亦為公平會所課負擔，全聯公司卻未履行，因此處以罰鍰2,000萬元。公平會也提醒，公平會作成結合案件決定後，仍會持續追蹤決定書所附之相關負擔履行情形，業者如未履行，依公平交易法第39條第1項規定，除罰鍰外，另可禁止結合、要求分設事業、處分股份、轉讓營業、免除職務或其他必要之處分，參與結合事業應切實守法。

全聯 公平會 大潤發

延伸閱讀

影／失控婦人火車站飆罵站務人員 畫面貼上網發討論

店員也搶購！全聯「8元美食」掀熱議 網曝美味秘訣：超好吃

2國中老師校園開打！他持獎盃一路追打又拿球棒威嚇 高市教育局開鍘了

限量優惠！全聯1奶茶打8折「送帆布袋」 網嗨翻：好喝很讚

相關新聞

好天氣沒了！今起兩波鋒面接力「注意大雨」 陳建仁：要求部會因應

中央氣象署指出，明起有兩波鋒面接力影響，易有短時強降雨，西半部局部大雨、東北部較大雨勢，預估強對流下造成局部大雨，可能超...

立委批台鐵列控4.0圖利特定廠商 運安會：系統根本不能用

太魯閣號事故發生後，台鐵啟動「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」，立委今天指出，台鐵獲國家科學技術發展基金補助606...

環團今公布三組滅絕數字 盼國會支持中火無煤時程提早至2028年

今天是世界地球日。全台30多個環保團體今天集結立法院群賢樓外揭露三組「滅絕密碼」，要求新國會支持台中火力發電廠無煤時程從...

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

今天是422地球日，總統循慣例下午將於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表團體，今年是蔡英文總統任內最後一次接見環團，...

「沒便秘等於沒宿便」完全錯誤！直腸外科醫教4招簡單清空腸道

不少民眾認為，每天排便順暢就是「沒有宿便」，對此直腸外科醫師解釋，這完全是錯誤觀念，即使身體再健康，仍會存在約1至3公斤的宿便。若想排除體內宿便量，他分享4招改善方法，只要透過簡單的步驟改變生活習慣，就能盡可能將體內的宿便量降至最低。

國健署：3成40歲以上民眾自覺沒三高 其實數值早已異常

高血壓、糖尿病等慢性病「初期無明顯症狀」，衛福部國健署建議民眾定期健康檢查，才能及早發現異狀，及早就醫。國健署表示，根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。