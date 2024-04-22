碳費期程一延再延 環團盼520前完成勿放大綠色通膨

環境部原定今年第1季決定碳費費率，但公布期程一延再延。環團指出，今年已至第2季，碳費費率遲無下文，排碳有價一直都是減碳有力工具，因此在422世界地球日發布聯合聲明，盼環境部在520新舊政府交接前完成碳費制定。

綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、台灣氣候行動網絡、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會等環團今發布聯合聲明指出，環境部原先承諾碳費費率於今年第1季決定，並依同年碳排查結果，在2025年開始繳交碳費，但今年已到第2季，且自首次召開碳費審議會後，已過1個多月，但碳費費率卻遲未有定論，恐影響明年碳費收期程。

環團表示，排碳有價一直都是減碳的有力工具之一，在422世界地球日這天，呼籲政府應加速訂定碳費徵收辦法，並提出4點建言，包含應在520新舊政府交接前，將碳費費率制定完畢；碳費費率每噸應500元起，切勿放大綠色通膨；碳費審議會會議紀錄應公開；盡速公布碳費相關子法。

環團指出，碳費制度的有效性與實施速度直接影響台灣達成2050淨零排放目標期程，520新舊政府交接後，新上任的政府團隊恐為碳費的設定帶來其他變數，因此強烈要求應在520交接前完成碳費費率制定，以確保碳定價制度能即時落實，若訂定期程過晚，恐無法準時於2025年課徵碳費。

碳定價部分，環團表示，2022年韓國碳交易價格為每公噸540元、新加坡2024年起的碳稅也增至每公噸570元，但台灣碳費費率仍未確定，甚至可能壓低至每公噸100或300元；在費率過低且有優惠費率存在的情況下，碳費不僅無法反應外部成本，也無法達到良好減碳成效，環境部與碳費審議會應堅守碳費底線，切勿聽信被過度放大的綠色通膨謠言而降低費率。

環團表示。碳費審議會至今已召開2次會議，除受邀的政府部門、專家學者及公民團體，一般社會大眾無法了解碳費制定的進度與過程，但公開性與透明度至關重要，這樣才能讓民眾充分了解政府決策的依據與過程，也能提升公眾對政府決策的信任度。

環團認為，政府應盡快公布碳費相關子法，並完善配套措施，以確保碳費制度的全面實施與順利執行；環團表示，氣候法不僅規定碳費起徵繳納，也包含優惠費率訂定、基金的使用等，若僅有碳費制定完成，其他子法腳步無法跟上，恐無法在短期內完善碳定價制度，另也強調，優惠費率的指定減量目標應遵守SBTi原則。