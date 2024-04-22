Panasonic 智慧前行美好永續

Panasonic邁向RE100綠色工廠 實踐永續低碳行動

在面對未來氣候變遷、以及全球零碳轉型趨勢下，Panasonic集團向全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，期許以自身影響力實現環境永續外，也協助台灣建構淨零碳排的社會。世界地球日前夕，台灣Panasonic集團於台灣松下中和廠區正式啟動淨零碳排能源實證，以節能、創能、儲能及能源管理四大面向打造再生能源系統，一步步邁向RE100綠色工廠並深耕台灣永續行動，積極朝向2050年「耗能< 創能」的環境願景邁進。

台灣Panasonic集團正式啟動淨零碳排能源實證，以創能、儲能、能源管理與廢熱再利用等四大面向來達到真正再生能源管理系統，邁向RE100綠色工廠。 圖／Panasonic提供

Panasonic集團也積極為台灣淨零碳排付出實際行動，像是響應政府永續政策研發各式節能產 品、開發能源管理系統…等。今年更提出再生能源解決方案，於台灣Panasonic中和廠區進行淨 零碳排實證計畫。此實證計畫中，創能部分在於使用Panasonic純氫燃料電池與太陽能電池互補 共生的再生能源、並利用Panasonic高性能的電池芯所構成的模組系統進行儲能，同時運用台灣Panasonic自主研發符合在地需求的EMS能源管理系統，提供中和廠區部分工作場域的基礎發電， 實現再生能源循環供電。此外，也將純氫燃料電池的廢熱與儲水設備連結將水加熱再利用，協 助廠區縮短門襯成型模具預熱時間，實現能源更有效的活用，落實減碳目標。

連續四年攜手台北城市路跑 帶領民眾為健康永續而跑

為實踐企業社會責任，Panasonic連續四年參與台北城市路跑賽，希望以企業力量帶領民眾一起為健康永續而跑。Panasonic台北城市路跑賽將於9月8日在總統府前開跑，今(20)日起全面開放報名(至7月18日截止)，賽事分為3公里和12.5公里雙組別，不論是資深還是新手跑者，都非 常適合大家前來挑戰。

Panasonic連續四年參與台北城市路跑賽，4/20起開放報名，歡迎大家一起為永續而跑。 圖／Panasonic提供

Panasonic更將企業永續理念帶進台北城市路跑賽，為了朝淨零碳排、環境永續的目標前進， 除了延續過往賽事提供電子完賽證書、可重複使用衣保袋外，今年與台灣在地工廠合作，賽衣特別選用由回收廢棄寶特瓶製成的環保紗，過程不使用石化原料；完賽獎牌織帶則使用97%回收率的材質與環保墨水，有效減少環境負擔。現場邀請台灣新生代田徑好手、已達標巴黎奧運參賽資格的400公尺跨欄選手—彭名揚展示全新環保賽衣，並力邀跑者們一同參與開學跑，跑出綠色永續新生活！

一直以來，Panasonic努力守護台灣這片土地，並承諾貢獻企業一己之力，致力於減少二氧化碳排放量，不只邁向RE100綠色工廠，更一步步堅定地朝淨零碳排穩步前進，藉由多項計畫與 技術全力減少環境負載，讓永續未來式變成現在進行式，實踐Panasonic綠色影響力。