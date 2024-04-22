鋒面要來了！一圖看未來4天降雨情形

要變天了，短時強降雨等劇烈天氣要來了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面將從周二（23日）開始影響，至少到下周日（28）深夜，預計下周一（29日）午後才會短暫離開，但後面可能又會壓下來幾天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波鋒面已經開始影響中國華南地區，包含廣東、廣西、福建、海南島等地，都出現非常猛烈的雨勢，也讓當地陸空交通大亂。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」po出歐洲模式未來4天降雨模擬圖，其中周三（24日）到周四（25日）上午、周五（26日）早上到下周日（28日）午前這幾個時段有較強的降雨訊號，其餘時間空檔會比較多。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，每天的降雨情形、規模大小都會因為當天的大氣環境而有不同，是否有致災的強降雨？若雷雨帶發展的很強烈，移動速度又很慢，就有機會，這部分需要即時追蹤。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」也建議民眾，先檢查一下住家周邊的排水溝渠，是否有落葉或雜物賭著，有安排山區活動的朋友，也要稍微評估一下是否適合，特別是中部及宜花東山區。