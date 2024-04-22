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大雷雨要來了！今高溫上看38度 明起滯留鋒南北徘徊慎防致災劇烈天氣

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大雷雨要來了！吳德榮：明起滯留鋒南北徘徊慎防致災劇烈天氣

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明起滯留鋒南北徘徊，可能出現雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍的劇烈天氣。本報資料照片
明起滯留鋒南北徘徊，可能出現雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍的劇烈天氣。本報資料照片

大雷雨要來了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今各地暖如盛夏，中南部上看38度，但明起至下周日滯留鋒在台灣附近南北徘徊，加上偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定大氣環境，要慎防「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等」小範圍的「劇烈天氣」。

吳德榮指出，今各地晴時多雲，白天「熱如盛夏」、早晚微涼，中、南部及台東局部地區仍有38度以上高溫的機率，要防曬、防中暑。北部、東北部及部分山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。各地區氣溫：北部21至33度，中部21至37度，南部22至38度，東部20至37度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明(23)日起至下周(28)日滯留鋒在台灣附近南北徘徊，鋒面結構並不紮實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣環境，其中易有「中小尺度對流系統」發展，當其影響時，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」小範圍的「劇烈天氣」，應慎防致災的可能；當其通過或能量耗盡後又會出現空檔。

下周一(29日)滯留鋒北移；下周二、三(30、1日)滯留鋒再南移，吳德榮說，期末的模擬，模式持續調整中，但並未脫離滯留鋒南北徘徊的型態。

吳德榮也指出， 理論上，2天之後「中小尺度對流系統」的時、空變化，一般「中期模式」或「AI(人工智慧)模式」皆無法準確模擬，必須使用「短期模式」的模擬，結合「即時預報」的過程，透過及時更新預報的手段，以彌補科技的不足；這段期間，應特別注意最新的訊息，以趨吉避凶。

吳德榮

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