健康名人堂／推動自我照護 應建立家庭藥師制度

我國「全民健保模範生」的美譽享譽國際，國人長年以極低廉的價格享有高水準的醫療品質及可近性，亦導致部分民眾養成「逛醫院」的習慣。

國人逛醫院 健保沉重負擔

健保署統計，國人平均年就醫次數15.6次，遠高於OECD國家平均7次。2020年「就醫王」更在一年內就診達839次，國人的就醫觀念必須改變，並非任何不適皆須求診，應養成「自我照護（Self-Care）」的習慣，在社區藥局的協助下，共同為自己的健康把關。

國人就醫成本若以一般基層診所為例，除掛號費200至300元，尚有診察費375點、藥事服務費54點（實際金額受門診、調劑量及健保點值影響）、藥費等健保負擔費用，以及求診所需時間、交通等，實際成本可能高達近千元。以目前國人遠高於先進醫藥國家的就醫次數，無論對就醫民眾或健保及醫療體系，皆為沉重負擔。

社區藥局 可做初級照護

隨著人口高齡化以及醫療水準提升，醫療趨勢也由單純的治療疾病演變至著重預防，世界衛生組織及各先進國家均積極推廣「自我照護（Self-Care）」，鼓勵民眾有輕微症狀時，在藥師協助下購買指示藥物服用，除避免不必要的醫療資源浪費，更能最佳化社區藥局初級用藥照護角色，提升國民健康品質，並使醫療資源分配更合理與有效。

藥師公會全聯會長年提倡「大病到醫院，小病到診所，小症狀到藥局」的理念，與之不謀而合，即除分級醫療，更提倡國人應與社區藥局建立連結，建立家庭藥師概念，在決定是否進入醫療前，由藥師協助民眾共同在第一線為健康把關。

我國已於2015年起全面完成藥廠符合PIC/S GMP，藥品製造、運銷等皆符合國際最高規範，也已建立藥害救濟制度，民眾在藥師的協助下服用指示用藥等非處方藥，應無安全疑慮，我國應跟隨先進國家的腳步，培養國人自我照護的習慣。

健保涵蓋率高達九成九，健保用意為讓國人享有負擔得起的醫療服務，而非將維持健康的責任轉嫁給政府。國人不健康餘命平均長達8年，無論從國人維護生活品質或健保永續經營，推動自我照護都是刻不容緩的衛生政策。

提升健康餘命 降就醫成本

除在家庭藥師指導下建立正確自我用藥觀念，建立良好飲食、規律運動習慣等，亦至關重要，如此除能提升國人健康餘命，減少民眾就醫成本外，更有利健保永續經營，造就醫療院所與民眾的雙贏局面。