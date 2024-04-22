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健康你我他／常保毛孔透氣 定期換洗髮精

聯合報／ 文／陳金鳳（中市北屯）
有了年紀之後，掉髮難免，只要不大量掉髮都還能接受，畢竟頭皮下的健康更為重要。圖／陳金鳳提供
有了年紀之後，掉髮難免，只要不大量掉髮都還能接受，畢竟頭皮下的健康更為重要。圖／陳金鳳提供

男人，女人，有了年紀，或多或少，誰不掉髮呢？老嫗自小就有一頭自然捲的髮質，被同儕羨煞，成人後省了不少燙髮費用，更讓許多人稱羨。然而，40歲後，為了減少掉髮量，我的髮長就不再超過下巴，避免洗髮梳髮時和頭髮扯來扯去，傷毛囊也傷髮，幾十年來的短髮給人一種俏麗、清爽有神的印象也不錯。

8年多前，從左眼皮、左額頭，到左頭頂得了帶狀疱疹，「洗頭」成了一件必須由老伴幫忙的麻煩事，不僅要躺著洗，洗髮精還不能洗到正在結痂或結痂剛脫落的患處，一來怕細菌感染，二來會刺激患處而疼痛，後來在兒媳建議下用沒有刺激性的嬰兒洗髮精洗髮。

傷口好了後仍繼續使用，長期下來，頭髮掉得厲害而困惑不已，後來遇到一位朋友告訴我不要固定用同一款牌子的洗髮精。之後便常常更換不同廠牌的洗髮精，洗髮時大量掉髮才收斂許多。

外出時，我會頭戴中空遮陽帽，陽光可幫助人體吸收鈣質，頭頂髮根接受陽光的養分，毛孔透氣健康，髮量自然有保障。

愛美是人的天性，人人都希望擁有一頭秀髮，但有了年紀之後，掉髮難免，只要不大量掉髮都還能接受，畢竟頭皮下的健康更為重要。

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