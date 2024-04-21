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任期僅剩1個月！彭啟明出任環境部長 薛富盛：碳費時程不受520影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛富盛今參與於大安森林公園的減塑活動，會後接受聯訪時表示，碳費相關子法會在近日預告，不會受到520影響。記者胡瑞玲／攝影
環境部長薛富盛今參與於大安森林公園的減塑活動，會後接受聯訪時表示，碳費相關子法會在近日預告，不會受到520影響。記者胡瑞玲／攝影

準閣揆卓榮泰19日公布第4波內閣人事名單，新的環境部長由「氣象達人」天氣風險公司總經理彭啟明出任。任期僅剩1個月的現任環境部長薛富盛今表示，持續推動現有政務，沒有感覺剩下一個月，一切政務包含碳費按照原定計畫進行，而碳費相關子法近日就會預告，不會受到520影響。

薛富盛今出席於大安森林公園舉辦的「減塑行動」活動，會後接受聯訪時，針對新任環境部長表示，大家應對新任環境部長彭啟明不陌生，之前彭擔任氣象主播，對大氣、參與國際有關氣候變遷議題活動非常積極，彭啟明在社群媒體經營也有一定成果。

薛富盛表示，相信透過彭的經驗，會把環境部要推廣的政策能進一步推廣出去，讓民眾了解環境永續、淨零排放、資源循環零廢棄等重要性，這也是未來新任環境部長可以好好發揮的地方。

薛富盛說，除淨零排放、減塑活動、資源循環零廢棄外，環境汙染物的處理、垃圾清除等相關議題也很重要，新任環境部長非常年輕有活力，相信在未來環境部的業務上有所推動。

對於任期僅剩倒數1個月，薛富盛表示，由於持續推動政務，因此沒有感覺只剩1個月，目前就是持續推動任何任務、不會停頓，一切業務就是按照原定計畫進行、按表操課，不會考慮520後不在這個位子上的情況。

針對碳費子法進度部分，薛富盛說，碳費費率審議委員會近期就要召開第3次會議，而有關碳費的子法也會在近日預告，不會受到520的影響，就是按照既定時程推動。

彭啟明 環境部 薛富盛

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