北捷列車昨傳火警 搭大眾運輸遇爆炸事故怎保命？醫曝3大要訣

北捷松江南京站往迴龍方向的列車，昨天傳出火警，經查為旅客攜帶行動電源冒煙導致，而該產品也已呈現焦黑狀。醫師指出，如果真的發生爆炸事件，造成的傷害，包含氣胸或出血性休克等，提醒民眾要牢記「保護重要器官」、「避免逆向逃生」、「水沖燒燙傷處至少15分鐘」等保命要訣，過去台鐵也發生過「爆裂物」爆炸事件，造成逾20人受傷，嫌犯因為離得最近，出現呼吸道灼傷等情形。

據民眾指出，當時第一節車廂疑似火光，車掌立即用滅火器撲滅，隨後停靠在松江南江站，經查為旅客攜帶行動電源冒煙導致，疏散約750名乘客。當時不少民眾在社群平台直呼驚險一刻，「搭的捷運失火了，集體被趕下車，聞到很重的燒焦味，人群躁動推擠。」

針對這類電池疑似爆炸事件，開業醫師高偉峰表示，燒燙傷的嚴重程度，和爆炸風聲的距離有關，離得近可以造成很大的傷害，有時候會出現氣胸的情形，常見的外傷都是出血性傷害，或者燒傷、燙傷等；離得遠的話，可以拿物品擋住胸部、脖子等重要器官。

如果大家都往一個地方走就跟著走、不要逆向，高偉峰說，當出現推擠、踩踏等情形時，更要保護好胸部和脖子，避免被踩踏造成窒息性創傷；爆炸本身會有燙傷，就要小心呼吸道灼傷，盡量把口鼻遮起來或屏住呼吸，避免造成呼吸道灼傷。

高偉峰指出，燒燙傷都建議到醫院就醫，施打破傷風疫苗或清洗傷口，如果案發現場附近有水源，第一時間就先用打開水龍頭直接沖洗，並沖約15至20分鐘，也就是民眾熟知的「沖脫泡蓋送」。

爆炸造成的傷害，包含氣胸或出血性休克等，高偉峰表示，可以做的就是直接「加壓止血」，也就是哪裡出血就壓哪裡，末梢如果斷裂，可在近端綁上止血帶，沒有的話就用布替代，再不行就直接加壓，並把握黃金送醫時間，以台灣的緊急醫療救護資源都算快，台北市救護車平均4分鐘可抵達現場。

高偉峰分享，過去曾碰過一樁發生在火車上的爆炸案，嫌犯把爆裂物放在自己兩腳之間，所以爆炸時他兩側受傷，其他乘客則為單側受傷，也因為嫌犯離得近，臉部有灼傷，吸入的氣體就導致呼吸道腫脹，這時候患者的呼吸聲就會因為呼吸道變得狹窄，而和正常的呼吸聲聽起來有明顯不同。