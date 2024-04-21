孕媽咪要生了 陪產爸爸可做好5件事

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署表示，母體正常的情況下，通常會選擇自然產，如有剖腹產適應症，例如：胎位不正、前胎剖腹、媽媽有重大疾病、產程遲滯等，應與醫師討論後決定是否選擇剖腹產。示意圖。本報資料照片
國健署表示，母體正常的情況下，通常會選擇自然產，如有剖腹產適應症，例如：胎位不正、前胎剖腹、媽媽有重大疾病、產程遲滯等，應與醫師討論後決定是否選擇剖腹產。示意圖。本報資料照片

要迎接新生兒來到，每個家庭都得做足準備，到了最後要出生的時刻，爸爸與孕媽咪面對「生產」當下的選擇，該如何做準備。衛福部國健署表示，母體正常的情況下，通常會選擇自然產，但如果有剖腹產適應症，務必和醫師討論後決定。孕媽咪在生產時，伴侶也可以做好5件事，讓過程更加順利。

生產方式除了在醫療院所進行自然產、剖腹產，還有其他生產方式，可依孕婦健康狀況，在產檢時與醫師或助產師討論安全且是伴侶雙方想要的生產計畫。

「母體正常的情況下，通常會選擇自然產。」國健署表示，如有剖腹產適應症，例如：胎位不正、前胎剖腹、媽媽有重大疾病、產程遲滯等，應與醫師討論後決定是否選擇剖腹產。建議規劃合宜的生產方式，不選擇無醫療適應症之剖腹生產。同時生產前可參考醫療機構生產計畫書，討論出你們覺得安全、舒適、愉快的生產方式。

國健署提醒，孕媽咪待產過程中，準爸爸除了透過正向的話語來鼓勵伴侶外，若伴侶為自然產，準爸爸可事先與醫護人員討論後，透過以5個技巧幫助伴侶減輕疼痛。

1、在未破水的情況下，先生可協助太太在床上，改變較舒服姿勢或是詢問醫護人員是否適宜下床活動。在醫護人員的許可下，準爸爸可以協助伴侶下床或利用生產球改變姿勢

2、準爸爸可以利用手或按摩工具，以伴侶覺得舒適的力道按摩背部、腰部、腿部及肩頸部。

3、在醫護人員許可下，準爸爸可以協助伴侶沖熱水澡或進行背部熱敷，但避免使用暖暖包以防燙傷。

4、準爸爸可以準備伴侶喜歡的音樂，舒緩產痛壓力。

5、媽咪可用自己舒適的呼吸方式，可盡量使用慢速且深層的呼吸。

伴侶 爸爸 醫護人員

延伸閱讀

媽媽懷孕好辛苦 準爸爸也有7項功課得做好

FUJI AI按摩椅雙新品亮相 AI感測系統精準抓出身體疲勞點 母親節優惠價現省6萬

改變7種生活模式 糖尿病前期可逆轉

2024癌症論壇／每4分19秒一人罹癌 國健署推癌篩、疫苗、主動追陽防治

相關新聞

玉井39.7度、北寮39.6度 4測站刷新4月紀錄 氣象署曝高溫原因

根據中央氣象署觀測資料顯示，台南玉井今天中午12時26分出現39.7度高溫，台南市北寮39.6度緊追在後，高雄市內門38...

中午飆破39.7度全台最熱 冰店老闆嘆：熱到遊客不敢出門

才4月天，熱浪襲人，台南玉井今中午氣溫飆破39.7度全台最熱，玉井老街反人潮不多，冰店老闆苦嘆說，實在太熱了，不少遊客都...

地震、降雨路再斷 中橫公路今難通行 明傍晚搶通

0403花蓮大地震造成中橫公路多處坍崩，今天早上7時許，台8線174.1公里流芳橋路段大規模坍方、道路中斷。公路局太魯閣...

桃園5天停電8次 台電：無法預知是否再停電、持續做好設備維護

近日桃園停電事件頻傳，5天8度停電，影響近3萬戶。台電二區處今天表示，檢視近期停電原因包括地下電纜故障、架空高壓線路斷線...

今年2大關鍵恐致腸病毒爆發 這年齡層重症風險高

衛福部疾管署預警，4月底會進入腸病毒疫情流行期，當中又以71型最令人擔憂。醫師提醒，腸病毒71型容易併發腦炎、心肺衰竭、...

大眾運輸若發生爆炸事故怎保命 醫師曝3大要訣

北捷松江南京站往迴龍方向的列車，昨天傳出火警，經查為旅客攜帶行動電源冒煙導致，而該產品也已呈現焦黑狀。醫師指出，如果真的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。