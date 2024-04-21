媽媽懷孕好辛苦 準爸爸也有7項功課得做好

現代人生得晚也生得少，每個孩子都是寶貝，不僅準媽媽要迎接身心理上的變化，準爸比也要做好「準備功課」。衛福部國健署7項提醒，讓準爸爸也能準備充足迎接新生命，參與孕產過程，讓另一半感受到貼心與用心。

迎接家庭新成員不僅僅是媽媽的工作，現代人養育孩子準備工作愈來愈多，重視孩子長遠的發展，要如何迎接新生命，讓他平安、健康的成長，是整個家庭都要動起來的過程。

國健署表示，媽媽在280天的孕產過程中，身心會有很大的改變，多數爸爸一開始可能無法體會伴侶懷孕的辛苦，但爸爸若能在孕產過程中全心全意的投入，對每一個細節都產生好奇並積極參與，不僅對媽媽來說意義重大，也是孩子出生後幸福感的重要地基，為加速掌握父職角色，可透過以下7點建議，讓整個家庭都快樂期待寶寶的來臨。

1、一起參與產檢：政府提供公費產檢共有14次，並有其他自費產檢項目，完整內容請利用延伸閱讀來了解。鼓勵爸爸可善用陪產檢假陪同媽媽產檢，諮詢醫師、助產師後共同決定產檢項目。透過產檢更清楚了解不同階段的胎兒成長及母體變化，不僅可以經歷孕育孩子的過程，也讓另一半感受到貼心與呵護。

2、了解懷孕及生產的資訊：現代資訊流通發達，透過像是書籍、雜誌、網站，都能獲得豐富且多元的知識資訊，國健署上的「爸爸手冊」也可以做為指南書，「孕產婦關懷網站」或「健康九九＋」網站之媽咪好孕館查詢，都可以幫助爸爸們了解及學習。

3、注意孕期營養均衡：懷孕後因為荷爾蒙的影響，飲食習慣可能不同於以往，有些媽媽因為孕吐而胃口不佳，有些媽媽則是胃口比懷孕前更好，當食物攝取太少或過多時，都可能導致營養不均衡。爸爸可以多關心另一半的營養狀況，準備合宜的食物，若需補充營養品、保健食品，建議諮詢專業醫師、藥師、營養師。

4、改善不良生活習慣：菸品對孕婦及胎兒會造成危害，二手菸、三手菸也是，如果您有抽菸習慣，請為了自己和親愛的家人努力戒菸吧！讓自己更健康，也能讓另一半在無菸環境下安心孕育寶寶。另外，爸爸也應陪伴另一半同步養成健康的飲食習慣，例如不吃高熱量食物、少吃油炸、勾芡、加工食品，或是宵夜、含糖飲料等，多選擇天然、當季、原型的食物，一起迎接健康新生活。

5、參加爸媽教室：許多產檢院所都會舉辦爸媽教室，邀請專業醫護人員、專家教授各種孕產、育兒知識，包括懷孕生產知識、生產減痛課程、哺餵母乳、新生兒照顧，請安排時間和伴侶一起去上課學習陪伴照顧的技巧，共同參與孕產過程。

6、準備孕產、育兒用品：懷孕期間要準備孕期、產後、育兒等相關用品，爸爸在此過程中也能認識這些產品的用途，同時學習相關育兒技巧，為將來的育兒做準備。

7、討論生產、哺乳及育兒計畫：面對新成員誕生後的生活變化，建議懷孕中後期的夫妻，雙方需要討論生產、哺乳及育兒計畫，例如生產方式、陪產、如何坐月子、哺乳方式、是否要留職停薪或請育嬰假、孩子日後如何照顧及家務勞動分擔等等，這些都必須提前安排，彼此有共識，事先做好溝通及準備。