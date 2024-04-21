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地震、降雨路再斷 中橫公路今難通行 明傍晚搶通

聯合報／ 記者王思慧江良誠／花蓮即時報導
台8線174.1公里流芳橋路段大規模坍方、道路中斷，初估土方有8千立方公尺，搶修團隊於災點兩端同步搶修，預計明天下午5時搶通。圖／民眾提供
台8線174.1公里流芳橋路段大規模坍方、道路中斷，初估土方有8千立方公尺，搶修團隊於災點兩端同步搶修，預計明天下午5時搶通。圖／民眾提供

0403花蓮大地震造成中橫公路多處坍崩，今天早上7時許，台8線174.1公里流芳橋路段大規模坍方、道路中斷。公路局太魯閣工務段表示，流芳橋正是峽谷最窄的地方，由於地震加上降雨，整個邊坡坍方下來，初估土方有8千立方公尺，搶修團隊於災點兩端同步搶修，預計明天下午5時搶通。

今天上午7時30分，中橫公路流芳橋西側路段上邊坡發生坍方，道路阻斷，太魯閣工務段立即派遣搶修人員機械搶修。因上邊坡持續性落石擴災，坍方範圍達100公尺，估計土石方達8000立方公尺，其中包含巨大石塊，須調派大型破碎機破碎清除，增加搶通難度。

太魯閣工務段長詹晨耀正趕往現場，他說，流芳橋是峽谷最窄的地方，稍早10點40分、11點07分發生地震，邊坡都在落石，甚至對面的落石會彈到公路上，險象環生。

太魯閣工務段副段長張佩筠指出，整個邊坡都坍方下來，若是一般土石還好清理，最擔心裡面藏有許多巨石，必須用破碎機碎大石，搶通時間可能要往後延，如果邊坡狀況無虞才會開放通行。這個地方容易有落石，邊坡陡峭只要裂開，石頭都是直接墜落下來，非常危險。

台8線中橫公路東段合歡派出所至閣口路段，由於受到地震影響多處坍塌，太魯閣工務段在7日搶通後，每天分三時段放行管制，分別是上午8點到9點，中午12點到下午1點，下午4點到5點，晚間7點後只出不進，晚間8點後夜間全面封閉，未來搶通後管制時間不變。

公路局呼籲，山區道路地震過後及豪雨或連續降雨期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路。

台8線174.1公里流芳橋路段大規模坍方、道路中斷，初估土方有8千立方公尺，搶修團隊於災點兩端同步搶修，預計明天下午5時搶通。圖／民眾提供
台8線174.1公里流芳橋路段大規模坍方、道路中斷，初估土方有8千立方公尺，搶修團隊於災點兩端同步搶修，預計明天下午5時搶通。圖／民眾提供

0403花蓮大地震 中橫公路 落石

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