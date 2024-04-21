太陽活動極大期提前報到 黑子、極光與磁暴異常活躍

太陽活動具有約11年的周期性變化，天文學家發現原本估計半年後才會開始進入高峰期的太陽活動，4月最新預測確認已經提前來臨。台北天文館今天表示，太陽黑子數明顯增加，平均數量估計將達到134至162，是數十年來觀察太陽黑子的最佳時機，極光、磁暴也異常活躍，目前觀測到的太陽活動都在正常範圍，不須擔憂。

天文館指出，美國海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預測中心（SWPC）從過去幾年太陽活動趨勢所做的最新預測顯示，第25太陽周期的極大期，將發生於今年4月至明年2月，不只比先前預測提早大約半年，預期各種太陽活動也較前一個周期更為活躍。

天文館表示，目前太陽的黑子數量、輻射強度等都持續升高，地球高緯度地區的極光發生頻率、亮度也均明顯增加。

天文館說，太陽活動具有約11年的周期性變化，當下的第25太陽周期始於2019年12月，最初預測極大期將發生於今年12月至2026年3月間。隨著太陽黑子數明顯增加，SWPC的預報隨之修正，4月最新預測確認太陽活動已進入極大期，太陽黑子平均數量估計將達到134至162，是數十年來觀察太陽黑子的最佳時機。

天文館不諱言，雖然太陽活動會為高緯度地區帶來絢爛的極光，但地球發生磁暴的機率也更高，除了對太空中的衛星、太空任務等產生威脅，也可能影響高緯度地區的電力及通訊系統，需要密切監測；另外，太陽活動對生態的影響是科學研究的新興領域。目前觀測到的太陽活動都在正常範圍內，不須擔憂。