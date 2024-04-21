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太陽活動極大期提前報到 黑子、極光與磁暴異常活躍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
最新預測的第25太陽周期之極大期將落在2024年4月至2025年2月之間，較2019年所預報的時間明顯提前，強度也上修。圖／台北天文館提供
最新預測的第25太陽周期之極大期將落在2024年4月至2025年2月之間，較2019年所預報的時間明顯提前，強度也上修。圖／台北天文館提供

太陽活動具有約11年的周期性變化，天文學家發現原本估計半年後才會開始進入高峰期的太陽活動，4月最新預測確認已經提前來臨。台北天文館今天表示，太陽黑子數明顯增加，平均數量估計將達到134至162，是數十年來觀察太陽黑子的最佳時機，極光、磁暴也異常活躍，目前觀測到的太陽活動都在正常範圍，不須擔憂。

天文館指出，美國海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預測中心（SWPC）從過去幾年太陽活動趨勢所做的最新預測顯示，第25太陽周期的極大期，將發生於今年4月至明年2月，不只比先前預測提早大約半年，預期各種太陽活動也較前一個周期更為活躍。

天文館表示，目前太陽的黑子數量、輻射強度等都持續升高，地球高緯度地區的極光發生頻率、亮度也均明顯增加。

天文館說，太陽活動具有約11年的周期性變化，當下的第25太陽周期始於2019年12月，最初預測極大期將發生於今年12月至2026年3月間。隨著太陽黑子數明顯增加，SWPC的預報隨之修正，4月最新預測確認太陽活動已進入極大期，太陽黑子平均數量估計將達到134至162，是數十年來觀察太陽黑子的最佳時機。

天文館不諱言，雖然太陽活動會為高緯度地區帶來絢爛的極光，但地球發生磁暴的機率也更高，除了對太空中的衛星、太空任務等產生威脅，也可能影響高緯度地區的電力及通訊系統，需要密切監測；另外，太陽活動對生態的影響是科學研究的新興領域。目前觀測到的太陽活動都在正常範圍內，不須擔憂。

天文館提醒民眾，在沒有專業設備與安全的觀測方法下，絕對不可透過太陽眼鏡、望遠鏡等直接觀看太陽，強光將對眼睛造成嚴重的永久性傷害。天文館每周二至日的上午10點至12點、下午2點至4點，免費開放專業望遠鏡給大家安全地觀賞太陽黑子。

隨著太陽進入活躍期，高緯度地區極光頻率與亮度都明顯增加；此攝於阿拉斯加費爾班克斯奇納溫泉地區。圖／台北天文館提供，李美英攝影
隨著太陽進入活躍期，高緯度地區極光頻率與亮度都明顯增加；此攝於阿拉斯加費爾班克斯奇納溫泉地區。圖／台北天文館提供，李美英攝影
太陽黑子。圖／台北天文館提供
太陽黑子。圖／台北天文館提供
台北天文館3月24日拍攝的大型太陽黑子群AR 3615影像，該黑子群可容納19個地球。拍攝當天的太陽黑子數高達171，而地球正遭遇因太陽活動引起的強烈地磁風暴，導致加拿大部分地區電力異常。圖／台北天文館提供
台北天文館3月24日拍攝的大型太陽黑子群AR 3615影像，該黑子群可容納19個地球。拍攝當天的太陽黑子數高達171，而地球正遭遇因太陽活動引起的強烈地磁風暴，導致加拿大部分地區電力異常。圖／台北天文館提供

天文館 太空 極光

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