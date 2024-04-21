今年2大關鍵恐致腸病毒爆發 這年齡層重症風險高

衛福部疾管署預警，4月底會進入腸病毒疫情流行期，當中又以71型最令人擔憂。醫師提醒，腸病毒71型容易併發腦炎、心肺衰竭、肢體麻痺等神經重症，嚴重者甚至會死亡，由於台灣已5年沒有大流行，加上天氣變熱，更是好發的狀況，建議接種疫苗提升防護力。

台灣兒科醫學會理事長倪衍玄說，目前台灣的腸病毒急診人次已創10年同期新高，從現在開始直到5、6月，是腸病毒的流行高峰，5歲以下嬰幼兒重症風險高，提醒家長務必要提高警覺，施打疫苗更可以為孩子提供多一分保護。

台灣兒童感染症醫學會前理事長邱南昌表示，天氣開始變熱，腸病毒爆發的機會就高，過去每3至5年就會有一波大流行，而上一次爆發正是2019年，加上中間經歷新冠肺炎、感染腸病毒的小朋友不多，導致現在的孩子們身上沒有抗體，恰好符合這樣的趨勢。

衛福部疾管署會統計，個案數是否較前幾年多，邱南昌表示，如果觀察到變高、大流行的機率就高，現在就看到這樣的現象，該開始拉警報了，按照過往經驗，案例數通常會在6至7月達到高峰，暑假往下降、9月開學又上升，「今年4月已經比去年同期高」。

邱南昌提醒，腸病毒藉由口鼻的傳染力可達2周、從糞便可達2個月，但第一周病毒量最多，學校才會有停課一周的措施，不過如果有多一點孩子施打71型疫苗，其他型別就相對不那麼擔心，當覆蓋率達到一定狀況後，下一個要擔心的可能是D68型。

台灣曾在1998年發生腸病毒71型大爆發，之後每隔3到4年會有或大或小的流行，台灣新生兒科醫學會常務理事彭純芝提醒，未滿2歲的嬰幼兒是腸病毒重症及死亡的高風險族群，為低齡嬰幼兒施打安全、有效、且保護時間夠長的疫苗，是積極保護孩童健康的方式之一。

高端疫苗公司今舉行「針愛花東，穩健腸久」腸病毒71型疫苗捐贈儀式，提供1200劑腸病毒71型疫苗給花東兩縣2歲以下弱勢孩童免費施打，施打方式為接種第一劑後，隔2個月施打追加劑，1年後再打一劑，即為完整接種，預計400孩童受惠。疾管署指出，目前國內核准上市的腸病毒A71型疫苗廠牌有2種，皆屬全病毒型不活化疫苗，適用滿2個月至未滿6歲幼兒，均為自費接種。