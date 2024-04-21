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桃園5天停電8次 台電：無法預知是否再停電、持續做好設備維護

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園停電事件頻傳，台電二區處今天表示，已持續盤點相關設備，並加強檢修，避免大規模停電再發生。圖為桃園市龍潭區日前無預警停電。圖／台電提供
桃園停電事件頻傳，台電二區處今天表示，已持續盤點相關設備，並加強檢修，避免大規模停電再發生。圖為桃園市龍潭區日前無預警停電。圖／台電提供

近日桃園停電事件頻傳，5天8度停電，影響近3萬戶。台電二區處今天表示，檢視近期停電原因包括地下電纜故障、架空高壓線路斷線、樹木壓到線路造成饋線跳脫，以及沿海地區鹽塵害造成線路損壞，近日台電都已持續盤點相關設備，並加強檢修，除更換老舊設備也會加強沿海地區礙子清掃，避免大規模停電再發生。

桃園市從16日以來連5天8度停電，16日下午1時起，大園區、中壢區、龜山區、桃園區陸續停電，影響1萬6181戶；隔日晚間，平鎮區停電3094戶；18日清晨7時起，桃園區、龍潭區再停1萬154戶；昨上午10時35分，新屋區停991戶，總共影響戶數近3萬。

多起停電事件讓台電成為眾矢之的，台電二區處業務副處長陳虹吟今天受訪表示，前幾天就是設備有一些自然的劣化或損壞，18日就是大雷雨造成，目前無法預知桃園是否會再停電，但台電會持續做好設備維護和巡視，避免再大規模影響用戶。

陳虹吟說，桃園饋線多，這幾天停電的原因也各自不同，以昨日新屋區停電事件為例，主因是沿海地區易受鹽害、塵害影響；16日發生多起停電，主因則是地下電纜故障和高壓線斷落。

陳虹吟指出，台電這幾天持續盤點設備，其中，沿海地區和公共建設較多的地方，鹽害和塵害影響較明顯，後續都會加強礙子清掃，避免架空線路不良。

至於市區較多地下電纜，尤其部分工程至今已久，使用設備較為老舊，長年使用容易自然劣化或損壞，接下來也會陸續更換成新款，並加裝自動化開關，未來如果若再發生事故，可以比較容易判斷影響範圍，更快速復電。

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