今規模5.6地震花東國家級警報 氣象署：0403花蓮大地震應力轉移觸發

今天上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里。中央氣象署針對南投縣、台東縣、花蓮縣發布災防告警系統（PWS）。

中央氣象署地震測報中心技正江準熙表示，這個地震發生位置在深度30公里、花蓮偏南部外海的地方，全台都感受到這起地震，有4級以上震度在花蓮縣、台東縣和南投縣，氣象署已在地震發生12秒針對這3個縣市發送警報。

今天這起地震和0403花蓮縣大地震是否有關？江準熙表示，4月3日花蓮地震發生位置在花蓮縣比較靠中部的地方，今天地震偏南邊的地方。0403花蓮地震的餘震分布比較偏向花蓮北部的地方，從不管學界的研究，也發現它可能的斷層，範圍都在0403花蓮地震發生中部以北的地方、斷層範圍移動的地方。

他說，這個地震在花蓮縣南邊的地方，當一個大地震發生後，整個震源應力結構會作調整，應力也會有些轉移。本來北部地方是它屏障的範圍，因為這個屏障減弱以後，也有可能觸發花蓮縣南部地震。

未來一周將有兩波鋒面挾帶雨勢，江準熙表示，山區要注意山崩、落石和交通上的安全。

至於今天上午花蓮縣連續2起顯著有感地震，發生的原因為何？江準熙表示，上午11時7分的地震，在0403花蓮地震以北的地方，也是比較可能斷層構造的範圍，而上午10時40分的地震不是在之前看到主要餘震活動的範圍。之前餘震的主要範圍是這個斷層錯動以後，整個脆弱的地方繼續產生地震。至於上午10時40分的地震，是它應力整個轉移到南邊以後所造成，本來北邊有應力的屏障讓它可以阻擋應力的傳遞作用，但應力轉移到南邊，所以觸發這次的地震，這是比較可能的原因。

有南投市民眾反映並未收到國家級警報，江準熙表示，我們這次國家級警報主要針對花蓮縣、台東縣有發，至於南投縣只有玉山有震度4級。

江準熙進一步說明，0403花蓮大地震主震發生之後，餘震都在主震的北邊範圍，學術界說基本上主要活動在約30公里、40公里這範圍，但是今天的地震在0403主震南方，這裡本來板塊運動有些屏障作用，可以幫忙阻擋往南；但是屏障作用減弱以後，一些應力移動到南邊來，也因為失去屏障，所以比較容易觸發一些地震活動。而今天的規模5.6地震的震央，這範圍2年前台東關山、池上比較靠內陸也有發生規模6點多的地震。

他表示，今天的地震，還需要進一步解析應力作用是屬於哪一種，從以前資料比對的話，應該屬於壓力作用的餘震，還要再作震源分析才能比較確定。

而日前嘉義縣義竹、布袋頻繁，江準熙說，今天花蓮外海地震和嘉義地震不太一樣，這起地震主要是因為板塊的應力作用所造成，而嘉義地震是應力作用傳到西邊、太遠了，兩者相關性很低。嘉義那邊是有比較脆弱的地表、比較脆弱的斷層，沒辦法承受太大的應力，稍微有應力作用、比較小的應力，所引起的地震；所以有一些小的地震發生，不像花蓮東邊這麼大的地震。

今天這起地震是否屬於0403花蓮大地震的餘震？江準熙表示，廣義來說是0403花蓮大地震的餘震，是因為應力的轉移和調整所造成的，鄰近的地震。若從斷層的角度來看，它不是；因為0403花蓮大地震的餘震主要範圍在主震以北的地方，而今天的地震不是在北邊的地方，從應力的調整、屏障作用，都是在0403主震發生以後產生的一些應力轉移作用，所觸發出來的。從應力的觀點來看，「它是被應力觸發出來的餘震」。

他說，其實花東整個地方地震很多，2022年9月17日、18日都有規模6點多的地震，當時在花蓮、台東有很大的災害，還有橋整個被震斷了。

至於是否可能發生海嘯，江準熙表示，今天地震只有規模5.6，不會造成海嘯，必須海底有明顯的垂直位移才會發生，以5.6的規模來說，以前的經驗是不會的。

為什麼北部震度感受特別大？江準熙表示，因為台北市有盆地放大效應，另外比較遠的話，剩下比較長周期的波、低頻的波；高頻的波主要在花蓮這個區域，高頻的波愈傳出去會衰減掉，愈沒辦法傳得太遠，但低頻的可以傳很遠。台北剛好就是低頻的可以傳很遠，又有放大效應，所以台北很多高樓層震動程度比較加強起來。