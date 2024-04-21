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今規模5.6地震花東國家級警報 氣象署：0403花蓮大地震應力轉移觸發

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全台有感3縣市國家級警報響！ 上午10時40分花蓮外海規模5.6地震 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

全台有感！中央氣象署發布第211號顯著有感地震報告，今天上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里。中央氣象署針對花蓮縣、南投縣、台東縣發布災防告警訊息。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、台東縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度4級、台中市最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、澎湖縣地區最大震度1級。

根據氣象署統計，4月3日花蓮地震發生至今天上午7時，主震加上餘震已有921起地震。

震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
今天上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里。圖／國家災害防救科技中心提供
今天上午10時40分，在花蓮縣政府南方55.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里。圖／國家災害防救科技中心提供

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