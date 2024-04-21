今天酷熱 未來1周2波鋒面到 慎防短延時強降雨致災

今天暖熱，午後桃園以北和東北部零星降雨。中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨之前，金門、馬祖留意低雲和霧影響能見度。本周一起陸續兩波鋒面影響，天氣不穩定，容易有短延時強降雨，伴隨雷擊和強陣風，也可能造成災害。周二之前東南部地區注意焚風。

林定宜表示，華南附近一帶對流旺盛，台灣附近吹西南風，今天屬於乾燥的環境，天氣比較穩定。不過，中午過後可能還是會有熱對流發展，尤其在桃園以北地區，可能會有零星降雨機會。各地山區、東北部地區下午可能有零星陣雨、甚至雷雨發生。

因為西南風過山沉降會增溫，林定宜表示，會是高溫的天氣型態，特別是東南部地區，今天可能有焚風發生。明天開始天氣逐漸變化、水氣增多，從華南來的水氣逐漸接近到台灣附近。

未來一周天氣相當不穩定，林定宜表示，鋒面大致上有兩波，第一波是明天接近、周二影響、周三通過；另一波鋒面是從周四開始，華南附近這一帶的水氣逐漸接近，周五、周六第二波鋒面影響台灣附近。

降雨趨勢部分，林定宜表示，今天是本周雨勢最少的一天，只有桃園以北、東北部、午後各山區有零星短暫陣雨，大致上屬於晴到多雲的天氣型態。不過，金門、馬祖還是要特別注意，因為接近華南水氣多的區域，所以可能會有局部短暫陣雨或雷雨，是最先下雨的區域。

林定宜表示，明天開始降雨非常明顯，到了周四之後會有另外一波鋒面接近。未來一周整體來說，周二西半部、東北部地區都有明顯的雨勢，而且可能會有短延時強降雨、局部大雨發生的機率。周四之後又有另一波鋒面接近、然後影響台灣。

今天氣溫部分，林定宜表示，今天東南部地區可能會有焚風發生機率，雲林以南地區今天可能會有36度以上高溫發生機率，特別是靠近河谷、近山區的地方，機率比較高一些。今天普遍高溫，西半部、東南部地區33至35度，東北部、東部地區30至31度，澎金馬26至30度高溫。

未來一周溫度趨勢，林定宜表示，今天氣溫是最高的時候。從明天開始，隨著鋒面逐漸接近，台灣附近水氣增加，明天開始溫度比今天下降，周二、周三持續緩慢下降，特別是北部、東北部、東半部地區。低溫整體上20度以上為主，高溫下降幅度多一些。