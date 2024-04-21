阿里山林鐵7月1日全線通車 森林療癒飽覽文史生態

阿里山林鐵耗時15年修復，預計7月1日全線通車，將可從嘉義火車站一路到達久違的阿里山車站，蒸汽老車頭及柴油小火車行駛，引領旅客飽覽文史古蹟、5奇8景，享受森林療癒。

阿里山林業鐵路運轉至今超過百年，見證阿里山及嘉義森林產業的興衰，雖然曾隨著林業沒落而一時黯淡，在農業部積極規劃下，轉進森林遊憩及文化旅遊，登山鐵道成為阿里山的地標景觀，也是國寶級文化資產。

不過2009年莫拉克、2015年杜鵑2次颱風來襲，無情風雨蹂躪山林，導致阿里山林鐵十字路站到神木站損壞，前後耗時15年並動支前瞻預算新台幣23億元，力拚今年中修復。

阿里山林鐵本線71.6公里（未包含支線），海拔高度從30公尺到2216公尺(嘉義站到阿里山站)、共17站（不含支線的沼平站、對高岳站、祝山站）；最高為支線的祝山站海拔2451公尺。除了部分本線路段，還有祝山、神木及沼平3個區間支線營運，其他支線則廢棄或停駛。

農委會林務局（已組改為農業部林業及自然保育署）2010年將阿里山林鐵收回公營，2018年再自營成立阿里山林業鐵路及文化資產管理處，持續修復工程，也致力形塑阿里山下一個百年躍升為國際級山林瑰寶的旅遊勝地，作為大阿里山軸帶計畫的核心。

阿里山林鐵預計7月1日全線開通後，農業部林業及自然保育署指出，遊客可體驗平地到高山的完整鐵道，除了平時行駛的柴油動力火車，特殊活動舉辦日並可搭乘日治時代向美國廠商購置的Shay式蒸汽火車。

關於阿里山蒸汽火車，林業署說，計5種，包含週休2日及國定假日往返北門與嘉義間的Shay21，2024年起每月第1個週六並加碼推出聯掛檜木車廂；行駛於阿里山國家森林遊樂區則是Shay31；特殊活動舉辦時會全線行駛Shay25及26；Shay18修復後將運往斯洛伐克展出。

來到海拔1403公尺的奮起湖車站，不僅可享用知名的懷舊鐵盒奮起湖便當，鐵軌旁的全木造奮起湖車庫，可參觀蒸汽火車頭，未來會舉辦策展，供遊客一覽火車養護等林鐵業務與在地聚落的時光流轉，順道逛老街採買芥末、薑片等在地名物。

旅客心目中非去不可的站點，首推海拔2451公尺的祝山車站，在此觀賞日出雲海，這也是阿里山林鐵第一條自行規劃建造的觀光路線，以雲霧繚繞山景為設計發想，使用國產材打造站體的雲浪造型屋頂，融入雲海意象的弧線伴著進站車體映入眼簾，帶來動態美學的感動。

祝山車站也是綠建築，雨水導入地下室儲水池可供循環用水，採用智慧生態照明，一舉摘下鑽石級綠建築高山車站的榮耀，成為阿里山國家森林遊樂區5奇8景外的新地景。

海拔2216公尺的阿里山國家森林遊樂區擁有5奇8景，5奇包含森林小火車、神木、雲海、日出與晚霞，8景則是塔山奇岩、香林拱橋、28號巨木、神怡流瀑、阿里山神木遺跡、慈雲觀景、小笠原山及水山巨木。

林業署推薦全台第1條以森林療癒主題的步道「水山療癒步道」，全長863公尺，沿線以森林植被為特色，並設置使用國產材柳杉製作的「解說柱」，或搭配「森遊阿里山APP藍芽」解說，讓遊客以五感到內心，全神體驗森林療癒。

遊客10月到隔年3月觀賞阿里山雲海的機會高，阿里山國家森林遊樂區還有四季限定活動，春天櫻花樹下辦音樂會，夏季是星空電影院，秋季有森林野餐，至於小笠原山四季觀星生態體驗活動，以冬季的星座最多最亮。

想帶回紀念品的人，可在遊樂區入口處「阿里山轉運站」內的「森，2488品牌概念店」挑選「阿里山森林意象木製公仔」，以阿里山動物、植物、職人、山色為主題創作，已有250種作品，其中約12種量產銷售中。