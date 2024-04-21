南投、高雄、嘉義…超好拍！全台10大賞螢火蟲人氣景點 感受浪漫童話氛圍

來一場浪漫的螢河之旅吧！

﻿又到了螢火蟲爆發的季節，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台網路討論度最高的10大賞螢地點，今年你打算到哪裡欣賞美麗的螢河呢？

螢火蟲季通常在每年的4月到5月左右，有些地方一直到6月都還能夠看到漂亮的螢火蟲。其實不只有夏天，一些高山地區在秋冬也可以進行賞螢活動，從9月到翌年2月都有螢光閃爍。新的螢火蟲季已經開始，快把這些閃著美麗螢光的地方收藏起來吧！

image source: FB／那瑪夏賞螢季

NO. 10 梅嶺風景區

位置：台南市楠西區



梅嶺風景區的海拔約位在500公尺至1100公尺間，是知名的賞螢景點，每年都會舉辦「台南楠梅嶺賞螢季」。當地盛產梅子，梅農們以不使用除草劑的方式種植，讓梅花盛放，也為螢火蟲提供更好的棲地環境。除了賞螢外，還可以進行梅子酒DIY的活動。

梅嶺擁有種類豐富的螢火蟲，包含了黑翅螢、山窗螢、黃緣螢、小提琴螢、大端鳳螢等等，其中又以大端鳳螢最多。漫步伍龍步道，螢火蟲美麗的光芒就在腳邊閃爍，每年都吸引許多人前往參觀，網友們紛紛讚嘆：「整個漆黑的山上點綴得有如鑽石山一般」、「越往山裡越多螢火蟲」。

NO. 9 薰衣草森林（新社店）

位置：台中市新社區



台中新社平時以美麗的花海聞名，每年夏天更有超級夢幻的螢火蟲可以觀賞，其中又以新社薰衣草森林最受歡迎。4月到5月堪稱薰衣草森林最浪漫的季節，白天可以走入大片的薰衣草田和繡球花海中，晚上則有成群螢火蟲閃閃發光，是非常高人氣的賞螢景點。

在宛如秘境的森林中，點點螢光穿梭於樹木與蕨類植物之間，可以傾聽微風、蟲嗚等自然的聲音，每年螢火蟲季還會舉行森林間活動，邀請大家一同享受這段螢火時光，絕美的景緻讓人印象深刻：「夏夜賞螢超浪漫」、「超級讚的一個魅力好地方」、「夜間螢火蟲步道驚艷」。

NO. 8 平溪地區

地點：新北市平溪區



每年新北市的螢火蟲季一到，市府都會推出賞螢地點攻略，其中平溪就有非常多知名的景點，除了許多人大推的菁桐車站、菁桐老街周遭，還有平溪老街、區農會、煤礦博物館、菁桐國小、石底大斜坑、紫東社區、龍安社區等等，每一個地區都有不同的賞螢風情。

平溪大多數賞螢地點只要透過捷運、公車、火車等大眾運輸工具就可以抵達，非常適合在週末假日前來走走。這裡的螢火蟲以黑翅螢最多，也有紅胸黑翅螢及黃胸黑翅螢，來這裡賞螢也別錯過平溪線鐵道、車站、老街、礦業舊址等人文景點，豐富的體驗讓人流連忘返：「賞螢火蟲的好景點，白天也很清幽」。

NO. 7 文山農場

位置：新北市新店區



文山農場為位於新店烏來的有機茶農場，過去採傳統農法種植，20年前由於健康意識及生態保育觀念抬頭，開始停止使用化學肥料、農藥及除草劑，轉而採用有機農法耕作，同時也提供了較理想的棲地環境，讓消失許久的螢火蟲重新回歸。

每年的4月至8月在文山農場的茶園、步道、露營場等處都能夠看到星河般的螢光，是非常大型的螢火蟲棲息地，也會推出螢火蟲簡介、螢火蟲燈籠彩繪等相關活動，是許多人大推的賞螢景點，「有螢火蟲知識科普，收獲滿滿」、「由於環境維護得好，9月仍有相當數量的螢火蟲」、「螢火蟲活動非常有趣」。

NO. 6 東勢林場遊樂區

位置：台中市東勢區



有著「中部最美森林生態花園」的東勢林場，不只一年四季都有各式各樣美麗的花朵盛放，每年4月到5月更有成千上萬隻螢火蟲飛舞在山林之間，可以看到宛如星空般的一整片螢海，非常壯觀。

東勢林場共規劃4條主要的賞螢路線，每一條路線都有螢火蟲復育區，也根據各路線的路況難易程度給出星等，讓大家可以根據自身狀況選擇合適的路線，同時也提供紅色玻璃紙讓大家包覆手電筒，降低對螢火蟲的傷害及干擾，貼心的行為讓這裡成為超人氣賞螢景點，「看著亮光隨意飄行好夢幻」、「非常棒的賞螢火蟲體驗，園區內的螢火蟲數量非常多」。

NO. 5 鹿谷地區

位置：南投縣鹿谷鄉



南投堪稱台灣的賞螢重鎮，每年螢火蟲季總會湧入許多觀光客追逐螢光，日月潭、竹山、鹿谷、奧萬大等地都是螢火蟲爆發的重點區域。其中位於鹿谷的溪頭、三生緣區，更是知名的賞螢勝地，每年螢火蟲季都能夠看見浪漫螢光。

三生緣區留有早期運送木材的舊軌道，和螢火蟲景緻映襯之下別有一番風情；擁有山林、純淨水源等珍貴自然資源的溪頭，則是非常適合螢火蟲居住的優質環境，在這些地方都可以有被點點螢光包圍的夢幻體驗，「螢火蟲超多」、「絕對會讓你非常驚艷跟感嘆螢火蟲的美麗」。

NO. 4 日月潭國家風景區

位置：南投縣

自然生態資源豐富的日月潭，同時也是南投的主要賞螢景點之一。低汙染、低光害的環境，讓這裡每年的螢火蟲幾乎都大爆發，漫布山水間的螢光，營造出靜謐的美好氛圍，讓人深深沉醉在如詩如畫的風景中。



每年日月潭也都會配合螢火蟲季舉辦活動，今年共推薦桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、雙龍等7大賞螢點，在湖光山色間，帶大家走進浪漫螢海中，白天賞潭景，夜晚賞螢光，只要去過一次絕對印象深刻，「浪漫度爆表」、「水社螢況很好」、「滿滿的螢火蟲超夢幻」、「台灣最美的景點」。

NO. 3 杉林溪生永渡假園區

位置：南投縣竹山鎮



海拔高度1600公尺至1800公尺的杉林溪生態渡假園區，擁有獨特的杉木林，滿滿芬多精的森林步道讓人心曠神怡。除了林木外，隨著四季變化園區內也有不同的花卉可以欣賞，每年的螢火蟲季更可以看見上萬隻螢火蟲，並且是山區才能看見的高山紋螢。

特別的是，除了夏天的螢火蟲季，杉林溪在秋季、冬季也能夠觀賞到螢火蟲，可以說是秋冬季的秘密賞螢景點，秋螢、冬螢和大家常見的夏螢相比別有一番風味，官方也會提供賞螢解說，讓大家更了解螢火蟲生態，許多網友大推：「螢火蟲超多，星空超美」、「看到了令人難忘的螢火蟲盛宴」。

NO. 2 阿里山國家風景區

位置：嘉義縣阿里山鄉



阿里山螢火蟲季一直以來都是非常知名的賞螢活動，在阿里山一年四季都可以看見螢火蟲，3至6月有黑翅螢、大端黑螢，6至8月則是端黑螢；到了10至12月會出現山窗螢，11月至隔年1月會有鋸角雪螢，12月至隔年3月還有神木螢，種類非常豐富。

全年都有螢火蟲的阿里山，在每年4至6月春夏交接之際尤其是大爆發的季節，可以看到滿山滿谷的螢火蟲海，熠熠螢光讓人彷彿置身仙境，步道、車站、部落等不同的賞螢地點帶給人多樣的體驗，結合阿里山鐵路的「螢河鐵道」更是必看美景，「帶上一把扇子就有『輕羅小扇撲流螢』的感覺」。

NO. 1 那瑪夏賞螢步道

位置：高雄市那瑪夏區



擁有近20種螢火蟲的那瑪夏，在每年3至5月份都會迎來螢光滿滿的螢火蟲季，可以看見黑翅螢、山窗螢、大端黑螢等品種，那瑪夏也會特別規劃賞螢步道，在今年就有丘平溪步道、瑪星哈蘭步道、達卡努瓦步道、拉比尼亞步道、南沙魯步道等5條路線。

這次的螢火蟲季也提供了賞螢專車，並且有半日遊、一日遊行程，在賞螢過程也會有專人導覽。漫步在山林間，周圍伴隨著點點螢光，童話般的夢幻氛圍讓如痴如醉，不少人認為喜歡螢火蟲的人一定要去體驗一次，「遇到螢火蟲大爆發！真的美到讓人不捨得離開」、「是每年固定會去的行程」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月17日至2024年04月15日，共X年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『全台賞螢景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統