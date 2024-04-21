各地高溫炎熱 周二起變天、慎防強降雨 恐持續到下周日

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天受到偏南風影響，各地白天都是多雲時晴，北部與東北部山區午後有短暫雷陣雨。

氣溫部分，白天高溫炎熱，中部以北高溫32-33度，東北部30-32度，南部與東南部高溫更可以來到32-35度。

明天鋒面接近台灣北部海面，廖于霆表示，台灣環境變得更潮濕，天氣也較今天來得不穩定，尤其北部與東北部，午後雷陣雨的範圍或雨量會比今天大。中南部與東南部天空雲量較多，也因為如此，各地白天高溫略降1-2度，不過因為空氣濕度較大，感受仍然悶熱。

周二白天起，鋒面逐漸接近台灣，廖于霆表示，開始會有些小對流在台灣附近消長，整個西半部全天都有降雨機會。

廖于霆表示，周二傍晚到周三比較涼的北風南下，冷暖空氣的交會，可能有比較強的降雨在西半部發生，要留意天氣的變化。周四到下周日天氣同樣不穩定，整天降雨下下停停，且有短時較大雨勢發生機會。

未來一周天氣不穩定，廖于霆表示，這波降雨特點是持續時間不會太長，但降雨強度大，建議要保持住家附近排水溝暢通，以免瞬間雨勢宣洩不及造成積水。