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今晴朗炎熱…未來一周2鋒面接力影響 慎防劇烈雨勢雷擊

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周二起雷陣雨狂轟到下周一 粉專指這3天有較強降雨訊號

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
歐洲模式未來10天的總降雨分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
歐洲模式未來10天的總降雨分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

預期本周將迎來鋒面雨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周二開始，鋒面位於台灣上空，加上西南風持續吹拂，全台灣天氣相當不穩定，全天容易或不定時的雷陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其周四、周五、周日這幾天，有較強、較持續的降雨訊號。這波鋒面影響時間預計至少5至6天，要到下周一才有機會暫告一段落。提醒大家要有連續幾天濕漉漉的心理準備，安排室外活動，尤其登山、山區露營、野外溯溪，更要多注意天氣資訊。

至於是否出現致災性的降雨？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前還很難判斷，且言之過早，需視當天雷雨帶發展情形而定，不確定性比較大。實際降雨大小、規模及空間範圍，未來幾天還會持續調整、修正。

而能否緩解水庫旱情？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要精準下對地方才有用，如果都下在沿海或平地，就有點浪費了。

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