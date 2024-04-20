Panasonic邁向RE100綠色工廠進行式 台北城市路跑賽號召民眾為健康永續而跑

面對全球零碳轉型趨勢，Panasonic集團除了期許以自身影響力實現環境永續外，也積極協助台灣建構淨零碳排的社會。世界地球日前夕，台灣Panasonic集團於台灣松下中和廠區正式啟動淨零碳排能源實證，以節能、創能、儲能及能源管理4大面向打造再生能源系統，積極朝「RE100綠色工廠」展開實際行動，向2050年「耗能

台灣Panasonic中和廠區的淨零碳排實證計畫中，創能部分在於使用Panasonic純氫燃料電池與太陽能電池互補共生的再生能源、並利用Panasonic高性能的電池芯所構成的模組系統進行儲能，能源轉換效率極高；同時運用台灣Panasonic自主研發符合在地需求的EMS能源管理系統，提供中和廠區部分工作場域的基礎發電，實現再生能源循環供電。此外，也將純氫燃料電池的廢熱與儲水設備連結將水加熱再利用，協助冰箱工廠縮短門襯成型模具預熱時間，實現能源更有效的活用，落實減碳目標。

為實踐企業社會責任，Panasonic連續4年參與台北城市路跑賽，希望以企業力量帶領民眾一起為健康永續而跑。今年賽事將於9月8日在總統府前開跑，即日起至7月18日開放報名，共分為3公里和12.5公里雙組別。Panasonic更將企業永續理念帶進台北城市路跑賽，除了延續過往賽事提供電子完賽證書、可重複使用衣保袋外，今年更與台灣在地工廠合作，賽衣特別選用由回收廢棄寶特瓶製成的環保紗，過程不使用石化原料；完賽獎牌織帶則使用97%回收率的材質與環保墨水，有效減少環境負擔。