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Panasonic邁向RE100綠色工廠進行式 台北城市路跑賽號召民眾為健康永續而跑

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Panasonic控股集團全球副總裁本間哲朗（右4）、行政院副院長鄭文燦（左5）、經濟部長王美花（右4）一同參與Panasonic邁向RE100綠色工廠記者會。記者李政龍／攝影
Panasonic控股集團全球副總裁本間哲朗（右4）、行政院副院長鄭文燦（左5）、經濟部長王美花（右4）一同參與Panasonic邁向RE100綠色工廠記者會。記者李政龍／攝影

面對全球零碳轉型趨勢，Panasonic集團除了期許以自身影響力實現環境永續外，也積極協助台灣建構淨零碳排的社會。世界地球日前夕，台灣Panasonic集團於台灣松下中和廠區正式啟動淨零碳排能源實證，以節能、創能、儲能及能源管理4大面向打造再生能源系統，積極朝「RE100綠色工廠」展開實際行動，向2050年「耗能

台灣Panasonic中和廠區的淨零碳排實證計畫中，創能部分在於使用Panasonic純氫燃料電池與太陽能電池互補共生的再生能源、並利用Panasonic高性能的電池芯所構成的模組系統進行儲能，能源轉換效率極高；同時運用台灣Panasonic自主研發符合在地需求的EMS能源管理系統，提供中和廠區部分工作場域的基礎發電，實現再生能源循環供電。此外，也將純氫燃料電池的廢熱與儲水設備連結將水加熱再利用，協助冰箱工廠縮短門襯成型模具預熱時間，實現能源更有效的活用，落實減碳目標。

為實踐企業社會責任，Panasonic連續4年參與台北城市路跑賽，希望以企業力量帶領民眾一起為健康永續而跑。今年賽事將於9月8日在總統府前開跑，即日起至7月18日開放報名，共分為3公里和12.5公里雙組別。Panasonic更將企業永續理念帶進台北城市路跑賽，除了延續過往賽事提供電子完賽證書、可重複使用衣保袋外，今年更與台灣在地工廠合作，賽衣特別選用由回收廢棄寶特瓶製成的環保紗，過程不使用石化原料；完賽獎牌織帶則使用97%回收率的材質與環保墨水，有效減少環境負擔。

台灣新生代田徑好手、將前往巴黎奧運參賽的400公尺跨欄選手彭名揚在記者會現場也展示全新環保賽衣，並力邀跑者們一同參與開學跑。而每年最令人期待的完賽抽獎活動，除了有機會抱回Panasonic家電外，今年最大獎更升級為北海道馬拉松及首爾馬拉松的機加酒跑旅行程，送幸運跑者出國比賽。

台灣Panasonic集團於台灣松下中和廠區正式啟動淨零碳排能源實證。記者李政龍／攝影
台灣Panasonic集團於台灣松下中和廠區正式啟動淨零碳排能源實證。記者李政龍／攝影
淨零碳排實證計畫使用Panasonic純氫燃料電池與太陽能電池互補共生的再生能源。圖／Panasonic提供
淨零碳排實證計畫使用Panasonic純氫燃料電池與太陽能電池互補共生的再生能源。圖／Panasonic提供
即前出戰巴黎奧運的400公尺跨欄選手彭名揚展示全新環保賽衣，並力邀跑者們一同參與開學跑。記者李政龍／攝影
即前出戰巴黎奧運的400公尺跨欄選手彭名揚展示全新環保賽衣，並力邀跑者們一同參與開學跑。記者李政龍／攝影
台灣Panasonic集團於台灣松下中和廠區正式啟動淨零碳排能源實證。記者李政龍／攝影
台灣Panasonic集團於台灣松下中和廠區正式啟動淨零碳排能源實證。記者李政龍／攝影
Panasonic自主研發符合在地需求的EMS能源管理系統。圖／Panasonic提供
Panasonic自主研發符合在地需求的EMS能源管理系統。圖／Panasonic提供
Panasonic連續4年參與台北城市路跑賽，希望以企業力量帶領民眾一起為健康永續而跑。記者李政龍／攝影
Panasonic連續4年參與台北城市路跑賽，希望以企業力量帶領民眾一起為健康永續而跑。記者李政龍／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）、經濟部長王美花（右）聽取Panasonic淨零碳排能源實證計畫內容。記者李政龍／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）、經濟部長王美花（右）聽取Panasonic淨零碳排能源實證計畫內容。記者李政龍／攝影

再生能源 巴黎奧運 馬拉松

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