「失智 好好生活」系列講座 音樂療癒助照顧關係升溫

天主教失智老人基金會與聯合報「失智・時空記憶的旅人（Dementia）」粉絲團於今日（4月20日）舉辦「樂來樂靠近—失智症音樂療癒」講座，由音樂治療師董懿萱主講「音樂療癒在失智症照顧上的應用」，活動報名相當踴躍，許多關心失智照顧的民眾前來參與，現場座無虛席。

天主教失智老人基金會主任陳俊佑致詞時強調，失智症照顧在非藥物治療方面的重要性，而在所有的非藥物治療方法中，經過各國專家科學研究，「音樂治療」證實可以促進大腦皮質增生，他表示，音樂治療師董懿萱在台大職能治療系完成學業，赴美費城繼續深造音樂治療，回國後實地服務失智者跟家庭照顧者，培訓全台各地失智症照顧專業人員，去年董懿萱更進一步實證研究，音樂活動還可以促進照顧者跟失智者的關係。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩首先感謝許多民眾從外縣市北上參加，並感性地談到聯合報有許多六、七十歲以上的讀者，感謝讀者們跟著報社一起變老。今年「失智・時空記憶的旅人（Dementia）」粉絲團舉辦「失智 好好生活」系列講座，「樂來樂靠近—失智症音樂療癒」是首場活動，接下來還有失智照護眾多面向的主題，包括好好飲食、好好友善、好好照護、好好預防、好好守護、好好治療等，幫助台灣社會和失智症家庭尋找解方，期待讓更多的民眾參與。

住在台中的童小姐是聯合報資深讀者，為了參加這場活動，於前一天專程北上，具備藥師專業背景的她，因身邊親友失智而積極學習與了解非藥物治療的相關課程，她對音樂療癒非常感興趣，因為是之前沒有接觸過的領域，她希望之後也能在台中舉辦失智照顧相關活動。

音樂治療師彈奏吉他 帶全場歡唱

講座一開始，董懿萱彈奏吉他帶領全場民眾唱「歡迎歌」，在歌聲中現場氛圍熱鬧起來，喚醒大家精神。現場民眾表示拍手踏腳跟著唱和，也有民眾表示開心得想要跳起舞來，整場活動現場民眾反應熱烈，頻頻拿手機拍攝失智症衛教以及音樂療癒專業資訊。

董懿萱表示，音樂治療始於二戰時期，用來改善軍人精神焦慮等情狀，後續慢慢發展出相關專業。音樂治療有許多臨床實證，主要是運用音樂元素跟治療對象互動，用音樂建立關係，達到不同治療目標。她提醒，必須受過合格訓練的音樂治療師才能進行專業課程，目前以美國、英國的執照為主。有興趣的台灣民眾可以到中華民國應用音樂推廣協會網站查詢相關資訊。

至於一般民眾，即使沒有音樂背景，也可以透過學習，自己在家帶失智者進行簡單的音樂介入活動。

十五到卅歲聽的音樂 印象最深刻

董懿萱在課程中表示，音樂的功效包含生理反應、共乘效應、溝通、情感表達、文化意義、美感娛樂。例如開場的「歡迎歌」會讓身體熱起來、呼吸心跳加快甚至流汗，心情產生變化等，就是「生理反應」，但並不是每次都要喚醒精神，假設學員原本心跳較快或情緒較躁，就會以舒緩音樂幫助學員平靜。

選擇音樂時「文化意義」是重要關鍵，應挑選符合對方背景，例如慣講台語的長輩卻播放國語歌曲，當然對方會沒有反應。音樂本身是一種非語言的溝通，學員即使沒有說出很喜歡現場音樂，也能從表情及肢體表現看出心情。

此外，也要考量學員過往經歷，例如有些人本來就會彈鋼琴，也許會對鋼琴聲音較有感情，她更強調「十五到卅歲之間聽到的音樂，通常是長輩印象最深刻的，陪伴時可以挑選這區間的音樂，但也因人而異，例如有些長輩也會愛聽蔡依林等流行歌曲。」

人們喜歡開心的經驗，只要是做喜歡的事情，大腦就會分泌多巴胺，音樂也可以達到同樣效果，此外，音樂也可以引發自傳式的回憶，會想起自己過往重要經驗，例如以前求婚播放的音樂。

音樂治療於失智照顧上的應用

照顧者可以運用音樂跟失智長輩對話，例如播放「小城故事」可以問長輩是在哪裡聽到？是在別人家還是在廣播節目中？或是參加過鄧麗君勞軍演唱會？也可以考考長輩演唱小城故事的歌手是誰？鼓勵長輩分享過往經驗。曾有照顧者回饋，以前不知道跟失智媽媽聊什麼，上課後經常在家播放音樂，就能跟媽媽以音樂為話題開始閒聊往事。

通常長輩不會馬上清楚說喜歡哪些歌曲，照顧者要嘗試溝通找出喜好，長輩好惡分明，避免播放引發劇烈負面情緒的音樂。運用長輩喜歡的音樂，來提升他活動的動機，例如長輩不願意去據點上課，可以邀長輩一起唱歌，跟長輩說那我們現在出門遠足，長輩就較有可能願意出門。

她建議，照顧者可以建立長輩的播放清單，還可以依照音樂屬性進行分類，例如運動時聽節奏較明確的音樂，幫助提升運動效率；夜晚則播放可放鬆舒眠的歌曲。她提醒，照顧者本身也可以建立一份自己的播放清單。

音樂療癒改善照顧者與失智者關係

董懿萱表示，去年進行簡單調查，發現六成照顧者跟失智者的關係明顯改善，此外，音樂療癒也增加照顧者的正向經驗，而不是一直累積負面情緒。今年天主教失智老人基金會也會舉辦失智症家屬音樂照顧培訓工作坊，教大家運用不同類型的音樂活動，失智症家屬透過工作坊學習，可在家裡自己帶失智者進行音樂介入活動，有興趣的民眾可到天主教失智老人基金會網站查詢報名資訊。

講座現場更帶領大家進行簡單的音樂律動活動，利用懷舊老歌「一支小雨傘」的歌詞，跟現場觀眾一起設計動作，「咱二人」可以左右手各伸出食指，「做陣遮著一支小雨傘」兩手做出撐傘動作，現場氣氛熱絡。在「玫瑰玫瑰我愛你」歌聲中，現場民眾跟著講師一起進行身體打擊樂，最後，全場歡唱「外婆的澎湖灣」、「望春風」等懷舊歌曲，並在即興創作的唸謠朗讀聲中，圓滿結束。