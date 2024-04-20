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明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

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明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一下半天起鋒面接近，各地天氣不穩定，容易有對流雲系發展移入陸地，產生短延時強降雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣。本報資料照片
下周一下半天起鋒面接近，各地天氣不穩定，容易有對流雲系發展移入陸地，產生短延時強降雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣。本報資料照片

中央氣象署表示，明天各地多雲到晴，高溫更加明顯，尤其雲林以南近山區、台東大武有36度以上機會。下周一下半天起鋒面接近，各地天氣不穩定，容易有對流雲系發展移入陸地，產生短延時強降雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣，預計至少一路影響到周六。

氣象署預報員葉致均表示，目前華南地區有厚實的對流雲系發展中，移動過程中不利於對流發展，且往東北移動，不會對台灣影響，但金門及馬祖沿海要留意可能有局部短暫陣雨或雷雨。今天本島雲量稀少，午後各地山區及大台北地區雲量較多。各地高溫則都有30度以上，午後台東大武有發生焚風達37.5度，高雄甲仙、台南玉井也有37度，雲林、嘉義也有36度。

葉致均指出，明天高溫更加明顯，各地都有30度以上，宜蘭及花蓮約30、31度，西半部及台東約34度，尤其雲林以南近山區、台東大武有36度以上機會。午後宜蘭及各地山區要留意局部短暫降雨。

他表示，下周一鋒面接近，上半天各地天氣穩定，午後變天，中部以北、宜蘭、花蓮山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也增多。周二、周三鋒面影響，天氣開始不穩定，緊接周四到周六又有第二波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部、澎湖、金門及馬祖要留意對流雲系東移，容易有短延時強降雨等劇烈天氣現象。

溫度方面，葉致均指出，下周一前各地高溫都有30至34度，下周二後鋒面接近，高溫略為下降，但明天到下周二台東還是有焚風出現高溫機率。他也說，明天西南風增強，桃園至苗栗、東南部、蘭嶼、綠島及馬祖要留意較強陣風，另外，明天金門及馬祖要留意霧或低雲。

氣象署 高溫

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