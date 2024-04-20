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連日暴雨及氣溫急劇變化 新北多處河域發現魚群暴斃

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
4月19日起，陸續發現新店溪至淡水河交匯處兩岸有魚群暴斃，雙北已啟動「死魚緊急應變機制」，並聯合進行清除作業。圖／新北市環保局提供
4月19日起，陸續發現新店溪至淡水河交匯處兩岸有魚群暴斃，雙北已啟動「死魚緊急應變機制」，並聯合進行清除作業。圖／新北市環保局提供

新北市中和區華中橋旁溪流處被民眾發現有魚群暴斃，新北市環保局表示，19日起陸續接獲通報，雙北已啟動「死魚緊急應變機制」，經採樣水質，並無急毒性及重金屬反應，沿線巡查也未發現異常排放廢水情形，打撈魚體有部分已些微腐敗，經諮詢專家，研判是水體低溶氧所導致，也在陸續打撈死魚。

環保局表示，本次死魚分佈範圍包括忠孝華江碼頭、台北市端的中興橋到重陽橋間。於19日下午5點派稽查員至忠孝碼頭現場稽查，目視水體呈清澈，現場檢測水質pH8.16、水溫25°C、溶氧4.29mg/L，經由簡易測試包測試COD及重金屬等未有急毒性反應，20日上午7點再派員前往上游段華江碼頭稽查，發現溶氧值偏低，僅1.11mg/L。

環保局說明，經諮詢嘉南藥理大學教授黃大駿，黃大駿表示，依魚體照片判斷，魚隻多為體長超過30公分的烏魚，其死亡時間應已超過12小時。判斷應在凌晨時間溶氧較低時段死亡，死亡位置推斷為台北橋至忠孝橋附近，因受潮汐影響推至新店溪交匯口。依現場照片判斷，死亡魚隻的體型偏大，死亡原因可能是水體低溶氧。

環保局分析，近3年魚群暴斃最常發生的月份為4月起至夏季，4月份為新店溪年度統計流量中最低的月份，後續至夏季期間，包含溫度急遽變化，水中底泥厭氧反應旺盛等因素，導致水環境缺氧，不耐缺氧環境的魚種即會死亡。

新北高灘處表示，本次死魚事件因流域範圍橫跨雙北，已聯合進行清除作業，20日雙北共派出19艘打撈船及50餘名人力，並在忠孝碼頭跟華江碼頭各架一條攔汙繩，配合加速撈除作業。但受到漲退潮影響，增加打撈作業難度，將盡速完成清除作業。

環保局稽查員19日下午於現場採樣水質。圖／新北市環保局提供
環保局稽查員19日下午於現場採樣水質。圖／新北市環保局提供
打撈出的魚隻多為體長超過30公分的烏魚。圖／新北市環保局提供
打撈出的魚隻多為體長超過30公分的烏魚。圖／新北市環保局提供
環保局稽查員19日下午於現場採樣水質。圖／新北市環保局提供
環保局稽查員19日下午於現場採樣水質。圖／新北市環保局提供

水質

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