亂擠痘痘致敗血症？ 皮膚科醫師曝「這區域」是危險三角區

藝人陳建州（黑人）妹妹日前才因為肺部問題需要器官移植，近日發文表示，因為亂擠痘痘導致「菌血症」，再晚一步可能就會變成敗血症。中華美容暨健髮教育學會理事長、開業皮膚科醫師趙昭明表示，建議民眾最好專業醫療院所處理痘痘問題，忍不住想要自己處理的話，最好要使用消毒過的針具引流，或是無菌棉棒擠壓。

趙昭明表示，臉上的T字部位是擠痘痘的危險三角區，從眉宇間到嘴角兩側的血液跟淋巴循環分布比較多，因此一不小心就容易因為金黃色葡萄球桿菌、痤瘡桿菌或是蟎蟲感染，嚴重的話可能的話更可能造成腦部發炎。

趙昭明建議，若是在危險區域出現痘痘，最好還是要去醫療院所找專業人員處理，用消毒過的器具處理；民眾若是忍不住想要自行處理，成熟的毛囊炎、化膿明顯者，可以用酒精消毒過的針具引流，或是用無菌棉棒擠壓。

然而，趙昭明說，一般痘痘藥演變成菌血症的案例不多，通常是免疫力比較差的話才會導致。若是要避免痘痘滋生，清潔相當重要，但是過度清潔反而會讓水分跟油脂不穩定。