三仙師環台徒步祈福遶境起駕 50天將經16縣市60間宮廟

台中東勢巧聖仙師廟是台灣主祀巧聖魯班公的開基祖廟，供奉主神巧聖仙師、泥水工程業的祖師荷葉仙師與鋼鐵工匠業的爐公仙師，三仙師環台徒步祈福遶境今天起駕，50天徒步祈福，將行經全台16縣市及60間友宮廟。

台中市政府客委會主委江俊龍今天代表台中市長盧秀燕出席，他和立法院副院長江啟臣、中市議員吳振嘉、蔡成圭、東勢區長翁培真等人在起馬炮聲響下背竹轎步行開啟祈福遶境活動；這次徒步遶境路線沿途經16個縣市及60間友宮廟，是全台範圍最大、為期最久的遶境路線。

江俊龍表示，2021年在市府支持下，巧聖仙師廟首度走出台中舉行全台遶境祈福活動，今年持續推廣魯班公職業達人精神及發揚客家文化，邀請更多全台巧聖仙師友宮廟擴大舉辦祈福遶境，並依中、北、東、南、中路線遶行全國各縣市。

遶境隊伍預計6月8日回鑾東勢，舉行古禮祝壽祭典及傳統拜師禮儀式，邀請各級學生擔任禮生、司儀並朗讀疏文，培訓學生們全程使用客語進行古禮，象徵客家文化及母語傳承向下扎根。

客委會說明，東勢早期因林木業發達，是軍工匠首、伐木匠人的聚居地，當時人稱東勢為「匠寮」，匠人採料危險性較高，為安定民心，就在東勢匠寮巷旁興建供奉魯班公的仙師廟，東勢巧聖仙師廟與東勢的開發史有密不可分的關係，也是全國巧聖仙師廟的開基祖廟。

巧聖仙師廟管理委員會主委余在坤和全國多位友宮廟代表今天到場參加起駕儀式，為環台徒步遶境揭開序幕。