快訊

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

哈士奇看著獸醫走出去「回頭對飼主安心燦笑」她笑瘋：其實醫生是去拿針

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三仙師環台徒步祈福遶境起駕 50天將經16縣市60間宮廟

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
三仙師環台徒步祈福遶境今天起駕，將行經全台16縣市及60間友宮廟。圖／台中市政府提供
三仙師環台徒步祈福遶境今天起駕，將行經全台16縣市及60間友宮廟。圖／台中市政府提供

台中東勢巧聖仙師廟是台灣主祀巧聖魯班公的開基祖廟，供奉主神巧聖仙師、泥水工程業的祖師荷葉仙師與鋼鐵工匠業的爐公仙師，三仙師環台徒步祈福遶境今天起駕，50天徒步祈福，將行經全台16縣市及60間友宮廟。

台中市政府客委會主委江俊龍今天代表台中市長盧秀燕出席，他和立法院副院長江啟臣、中市議員吳振嘉、蔡成圭、東勢區長翁培真等人在起馬炮聲響下背竹轎步行開啟祈福遶境活動；這次徒步遶境路線沿途經16個縣市及60間友宮廟，是全台範圍最大、為期最久的遶境路線。

江俊龍表示，2021年在市府支持下，巧聖仙師廟首度走出台中舉行全台遶境祈福活動，今年持續推廣魯班公職業達人精神及發揚客家文化，邀請更多全台巧聖仙師友宮廟擴大舉辦祈福遶境，並依中、北、東、南、中路線遶行全國各縣市。

遶境隊伍預計6月8日回鑾東勢，舉行古禮祝壽祭典及傳統拜師禮儀式，邀請各級學生擔任禮生、司儀並朗讀疏文，培訓學生們全程使用客語進行古禮，象徵客家文化及母語傳承向下扎根。

客委會說明，東勢早期因林木業發達，是軍工匠首、伐木匠人的聚居地，當時人稱東勢為「匠寮」，匠人採料危險性較高，為安定民心，就在東勢匠寮巷旁興建供奉魯班公的仙師廟，東勢巧聖仙師廟與東勢的開發史有密不可分的關係，也是全國巧聖仙師廟的開基祖廟。

巧聖仙師廟管理委員會主委余在坤和全國多位友宮廟代表今天到場參加起駕儀式，為環台徒步遶境揭開序幕。

巧聖先師2024台中巧聖仙師文化祭，三仙師環台徒步祈福遶境今天起駕，來賓們點響起馬炮。圖／台中市政府提供
巧聖先師2024台中巧聖仙師文化祭，三仙師環台徒步祈福遶境今天起駕，來賓們點響起馬炮。圖／台中市政府提供
台中市府客委會主委江俊龍今天代表台中市長盧秀燕，引領遶境隊伍起駕。圖／台中市政府提供
台中市府客委會主委江俊龍今天代表台中市長盧秀燕，引領遶境隊伍起駕。圖／台中市政府提供

客委會 客家文化 遶境

延伸閱讀

金鐘影帝老家被海水淹沒急奔宮廟避難 他串蚵貼補家用

3年1度「老二媽」西屯省親遶境今起駕 盧秀燕、江啟臣扶轎

無業男偷6宮廟金爐燈座賤賣 廟方痛罵「會有報應」

漫天黃煙！蘇澳宮廟遶境煙火引燃爆竹 3人受傷幸無大礙

相關新聞

北台灣連遭雨彈襲擊 北市府預警：下周這「兩天」鋒面接力

台灣北部本月18日上午遭大雷雨襲擊，台北市長蔣萬安當天在臉書發布提醒市民上班上課注意訊息。由於近來天氣不穩，降雨強度、雨...

桃園今上午又停電…里長曝停電1小時 夏天容易跳電

桃園新屋地區共991戶，今上午10時35分許，因笨港二次變電所OI33饋線電驛動作跳脫事故停電，台電緊急派員搶修，事故主...

國定假日挪成3天連假？ 人總：民俗、紀念日待凝聚共識後研議

立法院要求行政院人事總處參酌英國Bank Holiday制度，研議將國定假日挪成3日連休。人事總處認為，英國制度與我國國...

三仙師環台徒步祈福遶境起駕 50天將經16縣市60間宮廟

台中東勢巧聖仙師廟是台灣主祀巧聖魯班公的開基祖廟，供奉主神巧聖仙師、泥水工程業的祖師荷葉仙師與鋼鐵工匠業的爐公仙師，三仙...

亂擠痘痘致敗血症？ 皮膚科醫師曝「這區域」是危險三角區

藝人陳建州（黑人）妹妹日前才因為肺部問題需要器官移植，近日發文表示，因為亂擠痘痘導致「菌血症」，再晚一步可能就會變成敗血...

大直美麗新影城疑豬排沒熟害客上吐下瀉 北市衛局稽查驚見多缺失

台北美麗新大直皇家影城傳出食安疑慮，有民眾前天去看電影也點了不少餐點，結果打包回家發現，豬排根本沒熟，大嘆花了錢，身體遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。