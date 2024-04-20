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温昇豪也瘋狂桃園哪裡可賞5月雪 「一攻略」讓你免煩惱！

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有五月雪之稱的油桐花在全台陸續盛開，桃園市客家局今年活動創意推出953賞桐攻略，桃園9處賞桐秘境紛紛開花，嚴選5條示範遊程路線，在賞桐期間推出3重禮遇活動。記者翁唯真／攝影
有五月雪之稱的油桐花在全台陸續盛開，桃園市客家局今年活動創意推出953賞桐攻略，桃園9處賞桐秘境紛紛開花，嚴選5條示範遊程路線，在賞桐期間推出3重禮遇活動。記者翁唯真／攝影

有五月雪之稱的油桐花在全台陸續盛開，桃園市客家局今舉行2024桃園桐花祭開幕式，更邀請藝人温昇豪擔任「護花使者」，今年活動創意推出953賞桐攻略，桃園9處賞桐秘境紛紛開花，嚴選5條示範遊程路線，在賞桐期間推出3重禮遇活動，活動即日起至5月10日，目前花開率2至4成，各步道花開率將於臉書桃園桐花季更新公布。

張善政表示，從4月20日到5月14日共3周時間，是桃園客庄桐花盛開最美的時候，在龍潭、大溪、蘆竹、楊梅等地區盛開，美不勝收，桐花是客家文化的代表，是客庄最有特色的景點之一，今天起邀請大家到9處特色景點及5條步道及3個特色活動，歡迎來桃園欣賞桐花及客家文化。

客家委員會副主委周江杰說，有「五月雪」美名的桐花，因受氣候變化影響，提早至4月開始開花，依據客委會累積近年全台資料的「花況預測平台」顯示，桃園未來2個禮拜將迎來桐花的全盛期，歡迎全國朋友來桃園觀賞。

客家局長范姜泰基表示，今年結合龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪等在地社團，共同推出5條桐遊示範路線，4月初啟動報名瞬間秒殺。針對沒有成功卡位的朋友，特別推出3重禮遇活動，在桐花祭期間自主造訪這5條示範遊程路線，不僅有各路線專屬伯公祈福絭及桐花牛軋糖等限量好禮，更可以參加Apple 3C抽獎活動。

溫昇豪說，桃園離台北近，自己常來龍潭運動打球，也會帶家人小孩到石門水庫吃東西及遊玩，因本身是客家人對於桃園客家文化熟悉，獲邀當桐花祭代言人很開心，油桐花早年對客家人而言是重要經濟作物，現在則有觀光價值，希望客家敬天的精神可以延續子孫也帶動觀光。

温昇豪今也與分局長張鶴瓊呼籲，大家來遊玩時也務必注意自身財物安全，另詐騙集團的手法花樣百出，若接到不明來電及訊息時，務必要有警覺心，必要時可撥打165向警方詢問查證。

有五月雪之稱的油桐花在全台陸續盛開，桃園市客家局今舉行2024桃園桐花祭開幕式。記者翁唯真／攝影
有五月雪之稱的油桐花在全台陸續盛開，桃園市客家局今舉行2024桃園桐花祭開幕式。記者翁唯真／攝影
有五月雪之稱的油桐花在全台陸續盛開，桃園市客家局今年活動創意推出953賞桐攻略，桃園9處賞桐秘境紛紛開花，嚴選5條示範遊程路線，在賞桐期間推出3重禮遇活動。記者翁唯真／攝影
有五月雪之稱的油桐花在全台陸續盛開，桃園市客家局今年活動創意推出953賞桐攻略，桃園9處賞桐秘境紛紛開花，嚴選5條示範遊程路線，在賞桐期間推出3重禮遇活動。記者翁唯真／攝影

客家文化 桃園 桐花祭 溫昇豪

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