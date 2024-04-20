合歡山杜鵑盛開主峰卻封閉 山友：不能延後施工嗎？

合歡山杜鵑花季剛開始，太魯閣國家公園管理處卻宣布合歡主峰步道22日起施工封閉至8月18日，引起山友反彈，不能等杜鵑花季結束後再施工嗎？太管處表示，考量高山季節和天候變化，只能盡量安排在春夏季節施工，主峰步道修復後，遊客行走賞景也更安全。

太管處表示，因遊客反映步道破損不方便行走，安排合歡山主峰步道鋪面改善工程，施工期間自4月22日起至8月18日止，主峰步道全線封閉，因步道下方埋設高壓管線，也請遊客勿擅闖工區。

403大地震後，太魯閣國家公園園區封閉，因合歡群峰受損不嚴重，4月12日又重新開放，剛好配合13日開始高山杜鵑花季。沒想到開放才10天，主峰線步道又施工封閉，讓山友質疑封山施工決定。

張姓山友表示，可以理解合歡主峰頂有基地台、氣象台、公廁，須維護道路，但今年可能是杜鵑花大開年，在杜鵑花季整修封山時機實在不親民。

也有山友認為，國家公園不就是要維持原有生態環境，不應該有太多人造物或建築，登山過程原本就要克服地形環境，否則到住家附近公園散步就好了。

太管處表示，合歡山主峰岩層破碎，邊坡沖蝕嚴重，導致路面破碎、設施受損，為了提升環境安全及品質，避免遊客受傷，才修復道路鋪面，但高山氣候和日夜溫差變化大，秋冬低溫、下雪、結冰更難施工，因此安排在春夏季節改善道路和設施。

太管處建議，目前玉山杜鵑陸續綻放，除了合歡主峰外，石門山、合歡東峰及小奇萊也是賞花熱點。5月中旬起，合歡北峰紅毛杜鵑將接棒盛開，遊客可以選擇合適路線欣賞高山杜鵑。