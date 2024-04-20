被天使擁抱的提琴手曾妃攸 憑藉台灣音樂女力躍上國際舞台！

備受關注且有著被『天使擁抱的提琴手』美譽的音樂才女Anglea曾妃攸，2023年發行首張電音小提琴EP《Luxury Bitch》，並破天荒地選在夜店Omni進行盛大發佈會，將優雅的小提琴與現代電子音樂融合，打造出獨特且多樣化的音樂風格，充滿活動與熱情的感染力深受大眾喜愛。如今又傳出捷報！單曲榮獲與葛萊美獎同為國際重要音樂獎之一的《Global Music Awards》全球音樂獎銅獎的殊榮，實屬台灣女力之光！

Angela曾妃攸於受訪時表示，很開心能夠在《Global Music Awards》全球音樂獎如此國際大型的平台與來自世界各地的音樂創作者角逐並脫穎而出。畢業於東吳大學音樂系的Angela，因為熱愛旅遊，旅遊時吸收了許多來自世界各國，不同元素音樂的洗禮，萌生了想將雷鬼、拉丁等音樂元素，融入古典小提琴旋律的想法。在與團隊的創作初期，遇到最困難的就是小提琴的古典旋律與雷鬼、拉丁等音樂的旋律、風格截然不同，如何能夠將兩者巧妙地融合並呈現，讓製作團隊與Angela傷透腦筋。好在憑藉著有限的資源與一股腦的熱情，耗時兩年作品才孕育而生，一舉就取得全球音樂獎評審團的肯定，成功躍上國際舞台！

曾妃攸提供

此次得獎作品《Luxury Bitch》風格鮮明且具有積極正面的女性力量與魅力展現，榮獲國際大獎的肯定後，Angela表示陸續有很多的活動與商演與她接洽，也有第二張單曲的推出計劃，推出的時間點雖然都還在規劃中，但一定會繼續嘗試更獨得且破框的音樂風格呈現。